Maíra Cardi se declara: “Desejo ser submissa todos os dias”

A empresária Maíra Cardi escreveu nos stories de seu Instagram, nesta terça-feira (7), uma longa declaração ao seu novo namorado, o influenciador de finanças Thiago Nigro, do canal Primo Rico, prometendo ser submissa a ele.

A ex-esposa do ator Arthur Aguiar – vencedor do Big Brother Brasil 2022 – disse que sua avó sempre a ensinou que ela precisava encontrar “um homem que tenha a masculinidade superior a dela” e comentou que parte dela queria ser princesa, e outra parte subiu no cavalo e fugiu.

– Tive muitos motivos para deixar de respeitar os homens, fui abusada, por estranhos e por conhecidos, apanhei, fui estuprada, fui traída, enganada, roubada, culpada… quem foi ferido sempre fere! – resumiu.

Ela afirmou ainda que criou um personagem para dar conta de tudo e agora vai precisar deixar esse personagem morrer para viver esse novo romance.

– Dois homens não ocupam o mesmo espaço, e pela primeira vez na minha vida eu entendo a palavra respeito e submissão! Para entender qualquer coisa o primeiro passo é querer, submissão e respeito aos homens nada tem a ver com disputar força ou espaço, mas eu estava machucada demais para entender isso – disse Maíra Cardi.

Ela continua a declaração dizendo que quis ocupar “o lugar do homem” citando gentilezas, como abrir a porta; e que fez tudo isso por causa de sua história de vida que agora ela deseja deixar para trás.

– Deixo aqui publicamente de todas as minhas armas e os meus personagens que me trouxeram até aqui, me despeço com muita gratidão e carinho por me manterem vive, mas preciso seguir de outra maneira (…). Eu encontrei o único homem que eu serei e desejo ser submissa todos os dias da minha vida daqui em diante!

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Redes Sociais