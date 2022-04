Maíra responde insinuações de Lula: “Irresponsável, como sempre”

Coluna LeoDias também ouviu a influenciadora sobre possibilidade da equipe de Arthur usar robôs na votação do BBB22. Ela nega

Pouco antes de Arthur Aguiar ser consagrado como o campeão do BBB22, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre a votação da final do programa, que ainda estava aberta. O político disse não entender muito sobre o reality, mas que ouviu dizer que um finalista estaria usando robôs para ganhar a competição. A web interpretou que seria Arthur, por Lula referir-se a alguém que tem boas condições financeiras. Diante disto, Maíra Cardi comentou o assunto, com exclusividade para a coluna. Além de rebater as insinuações, ela ainda disse que Lula teve uma atitude “irresponsável”.

Antes de responder diretamente ao político, a influenciadora explicou que o sistema da Rede Globo é muito seguro e não poderia ser fraudado: “Eu acho que a Globo é o melhor sistema, a rede mais completa, a TV mais séria em termos de qualidade de sistema. Eles jamais deixariam de fechar o sistema deles, reconhecido pelo Google. Então a gente nem conseguiria colocar esse robôzinhos, porque a Globo não deixa”.

No BBB22, Arthur Aguiar conquistou o público e se tornou o campeão da edição. Com 68,96% dos votos, o ator levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ele é o primeiro integrante do Camarote a vencer o reality show desde que a nova forma de disputa foi adotada, em 2020.Reprodução/ Instagram

Arthur Queiroga Bandeira de Aguiar, de 32 anos, é cantor, ator e modelo brasileiro. Natural do Rio de Janeiro, foi atleta antes de entrar no meio artístico e, por quase 10 anos, dedicou-se à nataçãoReprodução/ Instagram

Quanto às alegações, a esposa de Arthur Aguiar afirmou que Lula não sabe o que está falando. De forma direta, ela chamou o boato repercutido de “história de bar de boteco vazio”. “Em relação ao Lula, por si só ele mesmo não sabe o que tá falando. Ele falou que não sabia o que tava falando porque ele não assistia BBB então ele escutou alguém dizer alguma coisa: ‘ah, parece que tem um cara, com situação financeira, que fica botando robô’, ou seja, ele escutou uma história de bar de buteco vazio”, descreveu a situação.

A artista prosseguiu com a sua resposta ao ex-presidente, repreendendo a sua atitude: “Ele só passou a informação pra frente. Ficou muito nítido, pelo menos ali onde eu vi, que ele não sabia o que tava falando, estava passando uma informação que foi passada pra ele, obviamente, o que é uma irresponsabilidade. Mas ele é irresponsável mesmo, então não vai ser a primeira nem última vez que ele passa uma informação assim, aleatória ou comete um ato de irresponsabilidade”.

Maíra Cardi ainda fez questão de valorizar e ressaltar a importância da “padaria”, nome dado aos fãs de Arthur Aguiar que o tornaram campeão do BBB22 com quase 70% dos votos. “Eu acho muito ruim quando as pessoas tiram o mérito do ganhador. O mérito do Arthur é todinho do público, da padaria, dos pontos de luz, não existe robô”.

Por:Leo Dias / Metrópoles