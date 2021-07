Mais 2,4 milhões têm saque da 3ª parcela do auxílio liberado

A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira (13) o saque em dinheiro da terceira parcela do auxílio emergencial para 2,4 milhões nascidos em agosto, que se inscreveram pelos meios digitais ou que integram o CadÚnico. Ao todo, foram creditados R$ R$ 506 milhões para esse público.

O benefício que previa quatro parcelas agora foi prorrogado com mais três, ou seja, ao todo serão sete pagamentos até outubro, mas os valores foram mantidos. O pagamento médio continua de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família, que recebem R$ 375, e as pessoas que moram sozinhas, R$ 150.

O calendário com as datas dos novos pagamento ainda será divulgado pelo Ministério da Cidadania, responsável pelo gestão do benefício, e pela Caixa. O grupo do Bolsa Família tem o pagamento fixo, sempre nos dez últimos dias do mês, de acordo com o cronograma do programa.

Já os outros grupos, inscritos pelo CadÚnico e pelo aplicativo da Caixa, recebem primeiro com depósito na conta digital e depois o saque é liberado. Esse calendário está atualmente no ciclo 3, com saques previstos até o dia 19 de julho.

Quem já recebeu a primeira parcela por depósito pode movimentar o valor pelo Caixa Tem, aplicativo no qual os beneficiários conseguem pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais.

Além disso, há a opção de girar o dinheiro usando o Pix, sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. A única exceção às transações se dá para os casos de transferência para conta de mesma titularidade.

Conforme o Ministério da Cidadania, o modelo de escalonamento das transferências e saques, adotado no ano passado durante a primeira rodada do auxílio emergencial, segue com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa e nas lotéricas.

Confira o calendário da 3º parcela com as datas para saque

1º de julho (quinta-feira) – nascidos em janeiro

2 de julho (sexta-feira) – nascidos em fevereiro

5 de julho (segunda-feira) – nascidos em março

6 de julho (terça-feira) – nascidos em abril

8 de julho (quinta-feira) – nascidos em maio

9 de julho (sexta-feira) – nascidos em junho

12 de julho (segunda-feira) – nascidos em julho

13 de julho (terça-feira) – nascidos em agosto

14 de julho (quarta-feira) – nascidos em setembro

15 de julho (quinta-feira) – nascidos em outubro

16 de julho (sexta-feira) – nascidos em novembro

19 de julho (segunda-feira) – nascidos em dezembro