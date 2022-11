Mais barato e menos ‘esquentado’, PS5 Slim deve ser lançado em 2023

Faz tempo que o PlayStation 5 (PS5) está entre nós, por isso, a chegada de uma versão com dimensões reduzidas do console se aproxima. Será? Os rumores mais recentes apontam que o PS5 Slim, como pode ser chamado, vai ser anunciado pela Sony no terceiro trimestre fiscal de 2023.

Ainda que a companhia não comente o assunto, o lançamento de um PS5 compacto faz sentido. Para começar, a versão atual é robusta e tem design interessante, mas ocupa bastante espaço.

Além disso, uma versão com dimensões reduzidas tende a ter fabricação mais simples, o que pode resultar em preços menores para o consumidor. Levemos em conta também a “tradição”: o PS3 teve uma versão slim, bem como o PS4.

Menor, mais leve e com menos calor

Uma fonte ouvida pelo The Leak conta que a Sony está desenvolvendo uma versão do PlayStation 5 menos volumosa em relação ao console original, bem como mais leve. O novo modelo também deve trabalhar com tensão menor e, assim, gerar menos calor.

Não é tarefa fácil reduzir as dimensões do console. O tamanho da fonte de alimentação e a necessidade de um design externo que facilite a dissipação do calor estão entre os fatores que complicam esse trabalho.

Mas, se os rumores estiverem certos, a Sony finalmente encontrou um jeito de ajustar todas essas características em prol de um console menor, mas que mantém o desempenho. A nova versão pode até deixar de exigir uma base de apoio para ser mantida em posição horizontal ou vertical.

Esse último aspecto levanta a possibilidade de o novo PS5 ter um design mais sóbrio, isto é, “quadradão”. Mas, se os atributos funcionais do console original forem preservados, isso não deve ser um problema para nenhum jogador.

Sem “Slim” no nome?

O terceiro trimestre fiscal da Sony bate com o calendário convencional. Isso significa que, se os rumores forem corretos, o PS5 Slim será anunciado entre julho e setembro de 2023.

Porém, existe a suspeita de que a Sony não manterá a tradição do nome. Se isso se confirmar, o novo PS5 terá tamanho reduzido, mas não será descrito como “Slim”. O motivo? Só a Sony sabe.

Também existe a possibilidade de o PS5 Slim (ou qualquer que venha a ser o seu nome) ser o suposto PlayStation 5 com unidade externa de armazenamento. No entanto, os burburinhos atuais não fazem essa relação, até porque é de se esperar que o tal drive externo funcione com qualquer versão da linha.

Enquanto isso, a companhia segue lançando revisões do console original. Anunciada em setembro, a revisão mais recente do PS5 mantém o padrão de design, mas está mais leve e esquenta menos. Mérito, em grande parte, do uso do chip AMD Oberon Plus, de 6 nanômetros.

Fonte: IG/Foto: Tecnoblog