Mais Crédito Solidário da Prefeitura de Belém é liberado para Mosqueiro, que já soma R$ 414 mil investidos

Mais R$ 22 mil em Crédito Solidário da Prefeitura de Belém estão sendo liberados para trabalhadores autônomos de Mosqueiro, beneficiando sete pessoas, que estão recebendo valores entre R$ 2,5 mil e R$ 3,5 mil cada um. Elas foram até a sede do Banco do Povo de Belém assinar os contratos do crédito nesta sexta-feira, 4.

Com isso, o total investido na ilha pelo programa já chega a R$ 414 mil, contemplando 128 pessoas. Nos próximos dias, mais 32 pequenos empreendedores serão beneficiados nas áreas urbana e rural do distrito.

Jéssica de Souza, 28, e Jacinto Bacelar, 58, que trabalham com a venda de água, refrigerante e coco na praça da Vila, estão recebendo R$ 3 mil cada um. O crédito será pago em 12 parcelas com juro de 0,6% (percentual para permissionários da Prefeitura de Belém).

“O crédito vai me ajudar muito para comprar mercadoria”, disse Jéssica, que tira o sustento da família dessa atividade. “Veio na hora certa. Vem o Círio de Mosqueiro e o final de ano. A gente já vai repondo mercadoria” comemorou Jacinto, que trabalha há 30 anos no ramo junto com a família.

Já os pequenos comerciantes Silvan Lagoia, 42, e Fabrícia Lira, 45, que vendem churrasquinho na frente da casa deles, no bairro do Aeroporto e na Vila, estão recebendo R$ 3.500 cada um para a aquisição de equipamentos. Eles poderão pagar em 12 parcelas com juro de 0,9%.

“Hoje vendo churrasco no espeto, mas quero vender na chapa também. Vou comprar a chapa e mais cadeiras, que a clientela está crescendo”, conta Silvan. “Esse dinheiro veio em boa hora. Vou arrumar a minha tenda, comprar fritadeira e estufa porque também vendo pastel e coxinha”, declara Fabrícia.

“O comércio de Mosqueiro vive em função do calendário. A economia da ilha é aquecida pela frequência de público nos finais de semana e nos feriados. Estamos atendendo agora vendedores ambulantes e pequenos comerciantes com capital para repor o estoque e também para investir na melhoria do negócio, como a aquisição de equipamentos”, observa o agente de crédito do Banco do Povo, Gilvan Cleber Nascimento.



Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Banco do Povo