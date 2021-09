Mais de 1.200 casos da doença Leishmaniose foram apresentados no Pará

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), localizado em Marabá está promovendo palestras educativas com alertas sobre riscos para evitar a doença leishmaniose. Segundo a secretaria de estado da saúde do Pará (SESPA) mais de três mil casos foram registrados dentro do estado, no ano de 2020.

A doença leishmaniose é silenciosa e perigosa para os humanos podendo em alguns casos levar a morte. No primeiro semestre deste ano de 2021 foram registrados 1.200 casos da doença segundo a SESPA.

“A doença é transmitida por meio da picada de insetos os ‘flebotomíneos’, conhecidos como mosquito palha. A transmissão acontece quando fêmeas picam cães ou outros animais infectados, e depois picam o homem, transmitindo assim a enfermidade”, explica o enfermeiro Paulino Vieira, que atua no serviço de infecção hospitalar (SCIH) do HRSP.

Os principais sintomas da leishmania tegumentar são a presença de nódulos e feridas pelo corpo, aparecimento de úlceras na pele e nas mucosas das vias aéreas superiores. A leishmania visceral que apresenta a forma mais grave da doença, tem como sintomas a febre de longa duração, aumento do fígado e baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular e anemia.

“Se a doença for diagnosticada precocemente e receber um tratamento adequado, ela tem cura. Por isso é fundamental ficarmos atento aos sintomas e sempre procura um especialista em caso de suspeitas da doença”, ressaltou o médico Cassiano Barbosa, diretor Técnico do HRSP.

Formas de prevenção da doença:

•Usar repelentes quando estiver em ambientes de mata, onde o mosquito-palha é encontrado, e evitar exposição nos horários de maior intensidade de mosquitos

• Caso resida em regiões de mata, use mosquiteiros de malha fina, bem como coloque telas em portas e janelas;

• Manter terrenos e quintais próximos limpos, removendo entulhos e sujeiras, e podando árvores, para diminuir a umidade que facilita a procriação do mosquito e moscas;

• Evitar lixos orgânicos no solo, para não atrair animais, como ratos, que podem conter a doença;

• Evitar construir casas com distância menor que 400 metros da mata;

• Os animais domésticos, em especial os cães, devem usar coleiras com repelentes e se possível vacinados contra a doença.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é uma unidade que oferece atendimento 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e conta com 115 leitos, é referência para mais de 1 milhão de pessoas de 22 municípios da região.

Foto: comunicação pró-saúde