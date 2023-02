Mais de 1.800 demandas de iluminação pública são solicitadas pelo novo aplicativo

Nos últimos quatro meses, a Prefeitura de Belém atendeu 1.826 solicitações de serviços referentes à Iluminação Pública, na capital e regiões distritais. As demandas foram solicitadas por meio dos novos canais de atendimento oferecidos à população, gerenciados pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

Os novos canais de atendimento, que são o aplicativo e o portal Luz de Belém, foram lançados em Outubro de 2022 e já contabilizaram 1.826 demandas atendidas. Os dados são do Departamento de Iluminação Pública da Seurb (DIP), que criou o aplicativo por meio de contrato firmado junto à concessionária de iluminação pública, Luz de Belém.

Praticidade – O atendimento pelos dois canais é muito simples, em ambos é possível lançar o endereço com a plaqueta já solicitando a manutenção. Tanto o aplicativo, quanto o portal são intuitivos, proporcionando para o usuário mais praticidade na hora de solicitar o atendimento.

Os moradores de Belém que já utilizam os novos canais de atendimento têm dado o feedback do serviço, por meio das redes sociais da Prefeitura. Como a advogada Isabela Cristina Barbosa de Melo, que ao acessar o aplicativo realizou uma solicitação de troca de lâmpada no bairro do Jurunas.

“Sempre recebi a confirmação pelo aplicativo, por lá a gente tem acesso ao protocolo e sempre que eu faço as solicitações sou atendida de forma imediata. Levou cerca de uma semana para a solicitação ser atendida. Percebi que é mais prático, até mesmo para acompanharmos o protocolo de forma mais eficiente”, contou Isabela.

Iniciativa que deu certo – Matheus Nunes faz parte da equipe técnica da DIP e comentou que a iniciativa tem dado certo, contribuindo para a otimização dos atendimentos referentes à iluminação pública. “Agora, a população pode solicitar os serviços com um tempo de espera menor. Além de poder acompanhar, pela própria plataforma, o status da solicitação. Tínhamos muito problema com o call center, pois era um fluxo muito grande de solicitações e isso acabava por deixar os demais usuários aguardando o atendimento”.

”Com as novas ferramentas, percebemos uma redução no tempo de espera do atendimento, mesmo com muitos usuários preferirem ainda entrar em contato por meio de um telefonema’’, explicou Matheus.

O diretor da Dip, Félix Negrão, ressaltou a importância de levar à população ferramentas que oferecem mais tecnologia e modernização para a cidade. “Esse levantamento mostra uma boa perspectiva do trabalho realizado na iluminação pública da cidade. Estamos trabalhando também na modernização do parque de iluminação pública de toda Belém e expandindo cada vez mais a melhoria desses serviços”.

‘’Nossas equipes têm trabalhado com muito empenho e agilidade para atender a demanda desses serviço”, completou Felix Negrão.

Como solicitar – Para realizar acessar novos canais de atendimento referentes ao serviço de iluminação pública de Belém, basta acessar a loja de aplicativos do celular ou tablet e digitar: “Iluminação Pública Belém’’. O portal também já está disponível para a população e pode ser acessado pelo site da Seurb, clicar na aba “Solicitar reparo em iluminação pública’’, assim como pelo site da Luz de Belém.

