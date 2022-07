Mais de 1 bilhão de vacinas contra a Covid-19 podem ter sido desperdiçadas no mundo, segundo análise

Problemas de distribuição, armazenamento e indecisão sobre a vacinação contra a Covid-19 podem ter levado ao desperdício de mais de 1 bilhão de vacinas em todo o mundo, segundo análise da Airfinity, especializada em levantamentos de saúde global. Mais doses de imunizantes devem continuar sendo desperdiçadas.

Foi estimada a perda de 1,1 bilhão de vacinas da Covid-19, um volume que significa cerca de 10% do que foi produzido em imunizantes desde que foram aprovados no final de 2020. Quase 800 milhões foram desperdiçadas nos primeiros seis meses de 2022, segundo estimativas da Airfinity, que são baseadas em expectativas de governos, notícias na mídia e previsões de produção.

Sempre é esperado algum desperdício com produtos médicos que expiram rapidamente, ainda mais em uma pandemia em rápida mudança, onde é difícil prever a demanda. Entretanto, Matt Linley, principal analista da Airfinity, disse que uma causa significativa das perdas foi a doação de doses com prazos de validade curtos para países em desenvolvimento (ou seja, perto demais do vencimento).

Tempo hábil na chegada das vacinas aos países em desenvolvimento

Assim, acaba não havendo tempo hábil para que essas vacinas sejam devidamente aplicadas na população do país que recebeu doações do imunizante. Muitos países do Ocidente doaram suas doses a mais de vacina só depois de perceberem que não tinham demanda suficiente. Por sua vez, quando as doses chegaram aos países em desenvolvimento, os governos enfrentaram problemas como hesitação da população em se vacinar.

Linley diz que a absorção das doses contra a Covid-19 poderia ter sido maior, “se essas doses tivessem chegado a esses países desde o início”. O analista acrescentou que outros problemas incluíram doses armazenadas na temperatura errada (algo particularmente importante para as vacinas de mRNA).

Já Rasmus Bech Hansen, presidente-executivo da Airfinity, disse que algum desperdício foi necessário, porque os países encomendaram em excesso, de diferentes tecnologias, para garantir que pelo menos uma delas funcionasse. “Era necessário certo estoque para proteger o mundo rapidamente”.

Imagem: Viacheslav Lopatin/Shutterstock

Fonte: Olhar Digital