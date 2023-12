Mais de 1 mil pessoas morreram de dengue no Brasil em 2023

Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, entre 1º de janeiro e 27 de dezembro de 2023 o Brasil registrou 1.079 mortes por dengue.

Este número é o maior já registrado, se tornando um novo recorde. Para se ter uma ideia, o maior número foi de 1.053 casos registrados em 2022, antes disso o recorde era de 986 mortes registradas em 2015.

Ciente do aumento dos casos, o Ministério da Saúde anunciou no início de dezembro que o governo deve investir R$ 256 milhões no fortalecimento da vigilância das arboviroses que são doenças como a dengue, chikungunya e zika causadas pelo Aedes aegypti.

Os investimentos incluem lançar comerciais na TV e nas redes sociais para que a população se conscientize de não deixar água parada em suas casas, pois serve de proliferação do mosquito.

– Cerca de 74% das larvas do mosquito são encontradas próximas às residências e no, peridomicílio, que é o entorno das casas. Portanto, precisamos estar atentos e receber bem os agentes de endemia que cumprem um papel fundamental no enfrentamento à dengue – diz a ministra Nísia Trindade.

Outra ação do governo é incorporar a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS). A vacina Qdengue, produzida pela Takeda, não será utilizada em larga escala neste primeiro momento.

A pasta da Saúde vai priorizar a distribuição do imunizante para áreas e públicos prioritários, onde há mais casos da doença.

Fonte: Pleno News Foto: Pixabay