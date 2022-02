Mais de 10 mil alunos da rede pública estadual são aprovados nas principais universidades

Os desafios na educação decorrentes da pandemia de covid-19 não ofuscaram o sonho de milhares de estudantes paraenses de conquistar uma vaga no ensino superior. O reflexo desse empenho é visto em cada listão dos classificados nas principais universidades públicas do Pará. Até o momento, foram contabilizados mais de 10 mil alunos da rede estadual de ensino aprovados nos vestibulares. As informações são da Agência Pará de Notícias.



Um deles foi Jhonatan Ferreira, 1º lugar em Direito, um dos cursos mais concorridos na Universidade Federal do Pará (UFPA). O aluno contou que o aprendizado na Escola Estadual Pedro Amazonas Pedroso e no Polo Metropolitano Pré-Enem foi um dos pilares nessa conquista. “Em 2021, tive que superar muitas dificuldades, estruturais e econômicas, devido a minha família não ter renda alta. Para mim, é um alívio conquistar essa vaga. Estou muito feliz, porque me esforcei bastante, e agradeço a todos que me ajudaram nessa trajetória”, ressaltou.



PRIMEIROS

Entre os alunos da rede pública estadual aprovados também há os que conquistaram as primeiras colocações: