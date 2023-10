Mais de 10 mil pessoas participam de mais ‘Uma Noite no Museu’. em Belém

Na noite desta sexta-feira (13), a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) realizou a 5ª edição do projeto “Uma Noite no Museu” com mais dois espaços, apresentações musicais e feira criativa. O Museu Nacional da Assembleia de Deus e o Centro de Memória da Polícia Militar do Pará integraram a programação que ocorreu de 18h às 22h, gratuitamente.

Mais de 10 mil pessoas passearam pelos espaços abertos para visitação. No Complexo Feliz Lusitânia, no Museu de Arte Sacra, além da visita ao acervo e à nave da Igreja de Santo Alexandre, os visitantes puderam conferir a exposição “Mantos: Arte-Afeto, Comunidade e Cartografias do Pará”, que reúne uma variedade de mantos de Nossa Senhora de Nazaré.

“A gente ressalta, além da adesão de público que reforça a potência do projeto, também o engajamento de outras instituições. É super importante isso, transformar a “Noite no Museu” numa grande rede de instituições museais promovendo um circuito mais amplo para cidade, abertura, democratização e popularização desses espaços.” Afirma Armando Sobral, diretor do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM).

No Parque Cemitério Soledade os visitantes tiveram o auxílio de estudantes do curso de Conservação e Restauro da Universidade Federal do Pará (UFPA), que conduziram visitas guiadas. Além disso, o quarteto de cordas da Fundação Carlos Gomes realizou uma apresentação que cativou o público. Maria Alice Aquino, presidente da Associação Cultural Obidense, visitou o parque pela primeira vez após a restauração: “Já morei em Belém, mas é a primeira vez que estou vindo aqui no Soledade depois da reforma, e acho que foi uma ideia brilhante porque mantém a memória do nosso Estado viva. Inclusive quero frisar o túmulo de uma família que vi agora mesmo ali, a família Botinelli. Na minha cidade, Óbidos, nós tivemos um prefeito do período republicano que o nome dele era Major Botinelli. E eu gravei esse nome, encontrar o túmulo da família dele aqui, para mim foi surpreendente”, declarou.

Na Casa das Onze Janelas, o público conferiu a exposição “Amazônia Presente”, e o Preamar da Criatividade com pequenos empreendimentos locais e apresentação da Dj Nat Esquema, na Praça da Fonte. O grupo Carimbó do Jonny agitou o Forte do Presépio com canções que retratam as origens e características do carimbó. No Museu do Estado do Pará (MEP), o show do grupo Mercado do Choro completou a programação que também contou com as exposições “Brecheret Modernista” e “Aparição”.

“É a primeira vez que venho para Uma Noite no Museu e tava conversando com a minha mãe agora a pouco que o evento é bastante variado e muito interessante. A noite proporciona mais conforto por conta da temperatura e é muito envolvente, a questão da música, o brega, o carimbó, uma mistura com a feira criativa, e também a oportunidade da gente conseguir acessar livremente os museus. Nós já fomos ao Museu de Arte Sacra, Forte do Presépio, Casa das Onze Janelas e agora paramos aqui no Preamar para curtir o clima da noite belenense.” Conta a assistente social, Shirley Assunção.

Texto: Juliana Amaral / Ascom Secult

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará