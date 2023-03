Mais de 100 atletas participaram da primeira etapa do Circuito Paraense de Skate 2023

Ananindeua, município da zona metropolitana de Belém foi sede, ontem, domingo, 26, do primeiro torneio de skate, no Espaço Radical que fica localizado no Curuçambá. A primeira etapa do Circuito Paraense de Skate 2023, foi uma realização da Prefeitura de Ananindeua através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ).

A Prefeitura de Ananindeua, construiu uma pista dentro dos parâmetros internacionais das competições de Skate, isso possibilitou que a Federação Paraense de Skate (FPSK) e a Confederação Brasileira de Skate (CBSK) pudessem realizar o evento, que foi grandioso.

Com grandes nomes do estado que vieram de vários municípios, Ananindeua trouxe também competidores de outras capitais, com uma estrutura impecável, os competidores estavam muito felizes e agradecidos pelo trabalho da gestão , responsável pelo evento.

Caio Pamplona, 27 anos, competidor da categoria amador falou sobre sua nova rota, morador de Belém, ele disse que se tornou um assíduo frequentador da pista, pois no estado não existe nenhuma pista com padrões internacionais como o de Ananindeua,” Fico muito feliz de vê o esporte que tanto amo e fui ensinado pelo meu pai, e agora passo esse conhecimento para minha filha, uma pista dessa é um sonho, hoje consigo treinar com qualidade para disputar pelo Brasil”.

Augusto Formiga, atleta profissional de Skate, primeiro atleta do norte do Brasil a se profissionalizar, é natural e morador de Ananindeua e foi um dos coordenadores da etapa. “Trazer uma etapa dessa com esse suporte todo é um marco, ter a melhor pista pra gente que vive o skate e leva esse esporte para toda a região norte do Brasil, e poder estar sediando essa primeira etapa, é realmente histórico, nunca veio um evento dessa grandiosidade, então agradecemos a gestão por estar fazendo tanto pelo skate”, finalizou Formiga.

O secretário de Esporte, Lazer e Juventude de Ananindeua (SELJ), Alex Melul, também afirmou que Ananindeua está no caminho certo. “Tem uma grande importância estarmos trazendo para cá essa primeira etapa do circuito paraense, até porque nós temos vários jovens, temos a associação que dá suporte para as crianças e que se destacam em nosso município, ver isso acontecer é saber que estamos no caminho certo”.



A Primeira Etapa de Skate trouxe cerca de 100 competidores, com as categorias:

-Mirim

-Iniciante masculino

-Iniciante Feminino

-Feminino Amador

-Masculino Amador

-Masculino Master

-Feminino Master

Imagens: Ascom/PMA