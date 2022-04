Mais de 100 aves transportadas ilegalmente são resgatadas no sudoeste do Pará

No último domingo (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 106 aves sendo transportadas ilegalmente e em condições degradantes no km 748 da BR-230, em Medicilândia, sudoeste do Pará.

Durante fiscalização, os policiais constataram que as aves estavam em gaiolas que extrapolavam o limite da carroceria do veículo e em condições insalubres. Parte dos animais estava coberta com uma lona preta, em condições inadequadas de temperatura.

O espaço não comportava a quantidade de animais no transporte, e uma das aves acabou morrendo. Segundo a PRF, o veículo também transportava outros tipos de carga, junto aos animais.

O condutor afirmou aos agentes que foi contratado apenas para acompanhar o transporte das aves. Na ocasião, o homem apresentou a guia de trânsito de animal (GTA) com rota de Juazeiro (BA) a Belém (PA), mas o transporte traçado seria de Uruará (PA) para Altamira (PA).

Além disso, a data de validade do documento também estava vencida e as espécies descritas não condiziam com a da maioria dos animais em transporte.

Diante dos fatos, a PRF conduziu o condutor à Delegacia de Polícia Civil de Medicilândia, para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, por transporte de mercadoria sem nota fiscal e maus-tratos a animais.

Fonte: Portal Debate, com G1 Pará