Mais de 120 famílias de Capanema recebem segunda parcela do Programa ‘Sua Casa’

Garantindo que 122 famílias carentes possam concluir a construção de moradias próprias em Capanema, na região nordeste paraense, hoje (31), o governo estadual entregou a segunda e última parcela de cheques do programa Sua Casa. O benefício habitacional foi repassado aos moradores pelo governador Helder Barbalho e representa um investimento superior a 878 mil reais na economia local.

A entrega dos cheques ocorreu durante a assinatura da Ordem de Serviço para construção da unidade da Usina da Paz na cidade. Durante o evento, Helder destacou o trabalho que vem sendo realizado pelo município e por todas as regiões de integração estaduais. “Estamos reafirmando o compromisso com Capanema. Estamos nessa missão de cuidar do Pará e fazer o estado ser cada vez melhor.

Para o presidente da Cohab, Luis André Guedes, a entrega de hoje representa a possibilidade de conclusão da construção de um sonho. “A entrega da segunda etapa dos cheques sempre é um momento muito simbólico porque representa que as famílias utilizaram o recurso de forma adequada. Com isso, prestaram conta corretamente e ficaram aptas para o recebimento da parcela final. Para os moradores, a ajuda é fundamental para garantir a conclusão da construção do sonho da casa própria”.

Dona Maria de Fatima Oliveira foi uma das moradoras que recebeu a primeira etapa dos cheques do programa. Após a construção e a prestação de contas, ela recebeu hoje a segunda etapa para concluir a obra. “Eu vim para receber a segunda parcela. Já estou no ponto de botar a lajota, graças ao governo que me entregou a primeira parcela. A minha casa era de barro, agora, já está no cimento. Eu não tinha condições de fazer isso sozinha. Estou feliz porque hoje em dia eu estou na minha casa”.

O Programa “Sua Casa” tem como objetivo principal garantir auxílio para aquisição de material de construção e o pagamento dos trabalhadores empregados nas obras de construção, reconstrução e ampliação dos imóveis. O valor concedido é de até R$ 21 mil.

Segundo estimativas da Cohab, os investimentos na política habitacional já chegaram a todas as regiões do Pará, desde 2019, garantindo melhorias aos domicílios e também gerando renda para trabalhadores da construção civil.

O programa Sua Casa já beneficiou mais de 187 mil pessoas de todo o Pará. No total, até o dia 25 de maio de 2023, a política pública habitacional ajudou a construir, reconstruir e ampliar mais de 37 mil residências. Criado em 2019, o programa já melhorou as condições de moradia em 133 municípios paraenses, em todas as 12 regiões de integração. Para garantir as execuções das ações para melhorar os índices habitacionais paraense, a Cohab já investiu mais de R$ 347 milhões de reais.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará