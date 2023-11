Mais de 1200 pessoas e 14 bairros participam do terceiro dia do 1º Simulado de Evacuação de Emergência da Usina Tucuruí

O terceiro dia do 1º Simulado de Evacuação de Emergência da Usina Tucuruí foi marcado por intensa participação de moradores que residem em 14 bairros localizados no entorno do empreendimento. Mais de 1.200 pessoas saíram de suas casas para buscar conhecimento e orientações sobre como agir durante uma situação de emergência. Na simulação, os grupos de participantes compreenderam a importância dessa preparação comunitária.

Assim como nos últimos dias de treinamento, o barulho das sirenes, que podem ser ouvidas até um quilômetro de distância, indicava o momento exato de todos seguirem para os pontos de encontro. De lá, as pessoas foram transportadas para outro local seguro, conhecido como ponto de fechamento. É nesse espaço em que acontecem os trabalhos de prestação de assistência realizados por diversos órgãos de apoio.

O coordenador do plano de ação de emergência (PAE) da Usina Tucuruí, Euclydes Cestari Júnior, lembra que a lei brasileira de segurança de barragens é inteligente e define responsabilidades. Entre elas, a articulação de simulados junto à população. “Essas atividades são fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com exigência de que o simulado de evacuação seja realizado a cada três anos, conforme preconiza a legislação atual”, explica.

Sandy Caroline da Cruz Botelho estava entre os moradores que ficaram atentos às instruções de simulação Hidrelétrica Tucuruí. “Precisamos ter uma segurança, né? Todo lugar com barragem necessita desse trabalho para poder, se algo acontecer, as pessoas irem ao ponto de encontro”, disse.

As escolas da rede pública que funcionam próximo à Usina Tucuruí também participaram de mais um dia de simulado com a participação de professores e estudantes. “Tudo isso vai servir para agregar na formação dos alunos. Ao terem essa educação cidadã, se preparam para tornarem-se agentes multiplicadores. Com certeza, vão sair daqui e comentar na família, igreja ou até mesmo em praças. Se tiver cinco mil pessoas, por exemplo, mais de 20 mil vão ter acesso a essas informações”, destacou o professor Marco Antônio Oliveira.

A costureira Raimunda Rodrigues da Rocha contou que no início da simulação ficou um pouco assustada, mas parabenizou a iniciativa. Ela e o marido percorreram dois quilômetros até o local mais seguro orientado pela Eletrobras Eletronorte. “Fui muito bem recebida por todos, teve um momento de alegria que eu nem imaginava. É um trabalho bem feito e agora somos nós que vamos ter que repassar essas informações às pessoas que não puderam ir. Mas o importante é que, caso aconteça algo, já sabemos para onde seguir”, afirmou.

PROGRAMAÇÃO DOS SIMULADOS

Dia 23/11 – TUCURUÍ

9h – Cohab, Colinas, Pimental, Belém, São Sebastião, Vila Pioneira, Matinha, Nova Matinha, Bela Vista e Paravoá.

Dia 24/11 – TUCURUÍ

09h00 – Jardim Marilucy, Jardim São Francisco, Park dos Buritis (Navegantão), São Sebastião, Bela Vista e Paravoá.

Dia 25/11 – BREU BRANCO

09h00 – Praia das Crioulas e Fazenda Boa Ventura.

16h00 – Praia do Bola e Região Sul da Praia das Crioulas.

Dia 26/11 – BREU BRANCO

09h00 – Região abaixo do Dique Moju, Região da Jazida das Oliveiras, Praia Queiroz Galvão, Praia das Três Torres.

16h00 – Região abaixo do Dique Moju, Bela Vista, Região do Igarapé Moru, Recanto do Lago e Areia Corujinha.

Para mais informações, ligue para a Defesa Civil Municipal.

Tucuruí: 98106-5004

Breu Branco: 99108-1786

Imagem: Divulgação