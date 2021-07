Mais de 141 mil irregularidades em ligações de energia foram registradas no Pará

O dado foi apurado de janeiro do ano passado até o fechamento do primeiro trimestre deste ano e abre um alerta para os perigos do furto de energia

O furto de energia é um procedimento criminoso, representa grandes perigos e gera enormes prejuízos à sociedade. Um levantamento feito pela Equatorial Pará apontou que, desde janeiro de 2020, foram realizadas mais de 141 mil regularizações de instalações elétricas em todo o estado do Pará. Só Belém foi responsável por quase 20% desse total, com um número de mais de 28 mil, seguido de Ananindeua e Santarém com mais de 10 mil e 8 mil, respectivamente. Cidades como Parauapebas, Marabá, Itaituba, Abaetetuba e Altamira também registram índices expressivos: em média 5 mil regularizações.

No primeiro trimestre de 2021, já foram regularizadas mais de 35 mil instalações que se encontravam em situação de desvio de energia no Pará. A quantidade de fiscalizações foi reduzida em 2020 por conta da pandemia Covid-19, no entanto o trabalho já retomou em diversas localidades do Estado. “É importante que todos saibam que quem furta energia está fomentando a sonegação de impostos, contribui para que ocorram acidentes envolvendo a rede elétrica e ainda são responsáveis por oscilações nos níveis de tensão e faltas de energia”, alerta o gerente de serviços técnicos e comerciais da Equatorial Pará.

No ano passado, o índice de perdas energéticas no Pará ficou em 30,79%. O que significa que de toda a energia comprada pela Equatorial para atender o Estado do Pará, mais de 30% é perdida. É um aumento de 0,72% em relação ao ano de 2019. Esse percentual faz com que a Equatorial Pará figure na terceira posição de um ranking de perdas composto por 15 distribuidoras de energia do norte/nordeste.

O executivo da área de Segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, dá destaque para as situações de perigo que o furto ocasiona. “Qualquer intervenção na rede elétrica só pode ser feita por profissionais habilitados e autorizados a fazer algum procedimento na rede de distribuição. Os furtos de energia sempre são praticados por terceiros, que, na maioria dos casos, não possuem habilidade e ocasionam acidentes graves, além de situações de falta de energia”, afirma Alex.

Os danos da irregularidade afetam os pilares da economia de forma significativa, pois o furto propicia a sonegação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Confins), que vêm incluídos nas contas de energia elétrica e cujos recursos arrecadados são repassados integralmente aos Governos Federal e Estadual. Esses recursos poderiam ser investidos na construção de escolas, hospitais, construção e pavimentação de estradas, entre outras melhorias estruturais.

PRÁTICA CRIMINOSA – Com base em um incisivo plano de combate às perdas energéticas, que vem sendo desenvolvido desde 2013, a Equatorial Pará mobilizou equipes exclusivas para mapear e eliminar ações de furto de energia em todo o Estado. O trabalho conta com o apoio da Polícia Civil, que é acionada quando há caracterização de furto, e também é feito de acordo com denúncias que a população pode fazer de forma anônima nos canais de atendimento da empresa, como o site (www.equatorialenergia.com.br), Central de Atendimento (0800 091 0196) e aplicativo.

Fonte: Energia Pará