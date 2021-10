Mais de 15 mil pessoas são vacinadas no primeiro dia do mutirão contra a covid-19

“Para mim essa foi a oportunidade, porque não tinha tomado ainda a vacina. Fiquei feliz quando soube que ia ter esse mutirão”. O depoimento da auxiliar de serviços gerais Roberta Andrade, 32 anos, é igual ao de muitos que aproveitaram o fim de semana para se imunizar contra o coronavírus no mutirão de vacinação promovido pela Prefeitura de Belém de sábado, 30, até terça-feira, 2 de novembro.

A conferente Natália Simões, 29, também soube do mutirão e foi completar o ciclo de imunização tomando a segunda dose neste sábado. “Perdi a chamada porque no dia estava de serviço e não consegui ser liberada, mas hoje dei um jeito e aproveitei o intervalo para tomar a vacina”, contou. “É muito importante não só para nós, mas para todos ao redor”, complementou.

Meta é imunizar 70% da população até 12 anos

Somente no sábado, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vacinou cerca de 15 mil pessoas. A meta é imunizar 80 mil pessoas em quatro dias. Segundo balanço da Sesma, Belém já ultrapassou a marca de 1,1 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose – ou 90% do público a ser vacinado – e 900 mil com as duas doses (que representam mais de 70% dos que devem ser vacinados com essa etapa e 60% da população total de Belém).

A meta é chegar aos 70% de toda a população de Belém vacinada até o fim da campanha de vacinação contra a covid-19, que vai até 12 de novembro. “O mutirão surge como esse reforço. Temos cerca de 60 mil pessoas que estão com a segunda dose da Pfizer atrasada e 60% do público de 12 a 17 anos ainda por vacinar. Precisamos que essas pessoas compareçam para alcançarmos o índice que nos deixará numa situação mais confortável do ponto de vista da imunização”, informa o diretor de Vigilância à Saúde da Sesma, Cláudio Salgado.

Grupos – Neste sábado, 30, e no domingo, 31, pessoas a partir dos 12 anos de idade que perderam tanto a primeira como a segunda dose podem procurar um dos 29 pontos de vacinação para receber a vacina. Para a primeira dose está sendo aplicada a Coronavac, disponível também para a segunda, junto com Pfizer e Astrazeneca.

Outro grupo que pode se vacinar no fim de semana é o dos profissionais da saúde que tomaram a segunda dose até julho. Também está sendo aplicada a terceira dose para idosos com 70 anos ou mais e que tenham tomado a segunda dose até julho.

Pfizer

Já a segunda-feira, 1º de novembro, será dedicada à primeira dose da Pfizer, para adolescentes de 12 a 17 anos, e a segunda dose da Pfizer para os nascidos em 2004. E na terça, dia 2, a segunda dose Pfizer para os nascidos em 2005 e 2006. Quem vai se vacinar precisa apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Belém. E para quem vai tomar a segunda dose, além desses documentos, é necessário levar o cartão de vacinação de Belém.

O atendimento é das 9h às 17h, exceto nos seguintes pontos: It Center, na Sacramenta, que neste domingo funciona até as 15h; Escola de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Assembleia de Deus em Icoaraci, Igreja do Evangelho Quadrangular no Guamá e Unama Alcindo Cacela, que não abrem no domingo; e Fibra, fechado no sábado e domingo.

Excepcionalmente no sábado e no domingo o ponto de vacinação da Universidade Federal do Pará (UFPA) será no Instituto de Tecnologia (Itec), situado no campus Universitário Guamá, na Avenida Perimetral (entrada do terceiro portão) em frente ao terminal de ônibus.

Confira os pontos de vacinação do mutirão:

1. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Avenida Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

3. Castanheira Shopping Center. Rodovia BR-316, km 1, 3° piso. Espaço Cultural;

4. Escola Barão de Igarapé-Miri. Travessa Barão de Marmoré, 767. Guamá;

5. Escola Brigadeiro Fontenele. Rua São Domingos, 511. Terra Firme;

6. Escola Camilo Salgado. Avenida Roberto Camelier, 823. Jurunas;

7. Escola de Enfermagem da Uepa. Avenida José Bonifácio, 1289, Guamá (não funciona no domingo, 31);

8. Escola Estadual Amílcar Alves Tupiassu. Rua Fernando Guilhon (entre Travessa Quatorze de Março e Avenida Alcindo Cacela, Cremação);

9. Escola Mário Chermont. Avenida Alcindo Cacela (entre Pariquis e Caripunas, 2565, Cremação);

10. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos, 1313, Marambaia;

11. Fibra. Avenida Gentil Bittencourt, 1144, bairro de Nazaré (não funcionará no sábado e domingo, 30 e 31);

12. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

13. Ginásio do CCBS-Uepa, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

14. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

15. Icoaraci. Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor, Avenida Augusto Montenegro, 838 – Agulha. (não funciona no domingo, 31);

16. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Travessa dos Andradas, 1110 – Ponta Grossa;

17. Icoaraci. Escola Municipal Professor Alfredo Chaves. Rua Dois de Dezembro,

18. Icoaraci. Sest/ Senat. Avenida Augusto Montenegro, 765 – Águas Negras

19. IFPA Campus Belém – Avenida Almirante Barroso, 1155, Marco (não funciona no sábado, 30 de outubro);

20. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé-Miri, esquina com Vinte e Cinco de junho, Guamá (não funciona no domingo, 31);

21. It Center. Avenida Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta (funciona até as 15h no domingo, 31;

22. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

23. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Donatila Santana Lopes, Rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

24. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

25. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

26. Uepa CCSE: Universidade do Estado do Pará – Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Una, 156;

27. Unama. Avenida Alcindo Cacela, 287 (não funciona no domingo, 31);

28. Unifamaz. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

29. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/ UFPA – Campus Guamá).

Texto: Luiz Carlos Santos