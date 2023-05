Mais de 155 famílias de São Félix do Xingu recebem a etapa final do Sua Casa

Com um investimento de mais de 1,1 milhão de reais, o governo do Estado beneficiou 155 famílias carentes que moram na cidade de São Félix do Xingu, na região Carajas, com cheques do programa habitacional Sua Casa. A política pública concede ajuda para aquisição de material de construção e auxílio para o pagamento da mão de obra. Os benefícios foram entregues hoje (18) pelo governador Helder em cerimônia oficial.

“Satisfação muito grande estar em São Félix hoje, estamos trabalhando por toda região. Nós vamos continuar trabalhando. Hoje a cidade vive um momento muito especial com o maior investimento do governo do Estado em parceria com a prefeitura, e nós vamos continuar trabalhando para que São Félix seja uma cidade cada vez melhor”, destacou Helder Barbalho.

O Sua Casa é gerenciado pela Companhia de Habitação do Estado do Pará. De acordo com o presidente da instituição, Luís André Guedes, São Félix do Xingú é a primeira de 4 cidades da região a receber os benefícios nesta quinta-feira. “Hoje estaremos em 4 cidades, sendo elas São Félix do Xingú, Ourilândia do Norte, Tucumã e Xinguara. No total, são mais de 800 famílias beneficiadas aqui na região Carajás. Para realizar esse feito, a Cohab realizou uma grande Força-Tarefa para garantir que a população consiga melhorar as condições de moradia”.

Seu Raymundo Nelson Maria Alves de Souza recebeu a segunda parcela dos cheques. Com o auxílio entregue na ação de hoje, o idoso conta que vai finalizar a construção da casa. “Quando eu recebi a primeira parcela, eu comecei a construir. Com essa ajuda de agora vou conseguir terminar a casa e já morar dentro dela”, festejou.

O Sua Casa tem como objetivo principal garantir auxílio para aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra de construção, reconstrução e ampliação. O valor concedido pelo “Sua Casa” é de até 21 mil reais. Segundo estimativas da Cohab, os investimentos na política habitacional já foram expandidos para todas as regiões paraenses desde que o programa foi criado em 2019, garantindo melhorias aos lares e também gerando renda para trabalhadores da construção civil.

Segundo estimativas da Cohab, o programa Sua Casa já beneficiou mais de 176 mil pessoas de todo o Pará. No total, até o dia 31 de janeiro de 2023, a iniciativa ajudou a construir, reconstruir e ampliar cerca de 34 mil residências. Criado em 2019, o programa já melhorou as condições de moradia em 134 municípios paraenses, em todas as 12 regiões de integração. Para garantir as execuções das ações para melhorar os índices habitacionais paraense, a Cohab já investiu mais de R$ 347 milhões de reais.

O ‘Sua Casa’ atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de sinistro, como incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc. O programa atende também idosos, famílias de pessoas com deficiência, entre outros critérios técnicos.

Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios – estabelecidos em lei – para serem inscritos. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa. À medida que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. Em seguida, a próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de Assistência Social da Companhia, momento em que os técnicos averiguarão a real condição social dos candidatos.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Marcelo Seabra/Agência Brasil