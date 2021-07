Mais de 16kg de drogas são apreendidas durante operação da PM

Um homem e uma mulher foram presos durante a ação, que ocorreu em Santarém

Mais de 16 quilos de drogas foram apreendidos durante uma operação realizada nesta quinta-feira (1), pelo 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) em parceria com a 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (2ª Cime) no município de Santarém, Região do Baixo Amazonas. Um homem e uma mulher, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram presos em flagrante.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais chegaram ao primeiro suspeito após receberem informações de que ele estaria circulando em um carro, pelo bairro São Cristóvão, e que estaria com drogas. A equipe abordou o veículo e, durante a revista, encontraram as drogas com o condutor.

Ao ser questionado, o homem teria levado os policiais até a residência dele, onde escondia o restante dos entorpecentes. No local, foram apreendidos 350 gramas de drogas. O acusado foi preso e conduzido para a delegacia, juntamente com as drogas apreendidas.

Já por volta das 18h30, outra equipe policial, que realizava rondas pelo bairro Esperança, foi acionada para atender uma denúncia de que uma mulher estaria traficando drogas em uma residência, localizada na rua Piquiatuba.

Os militares foram até o local e, com a permissão da proprietária da casa, realizaram a revista domiciliar. Foram encontrados 15 quilos e 750 gramas de drogas no imóvel. A proprietária foi presa em flagrante e conduzida para a delegacia, juntamente com o material ilícito apreendido.