Mais de 20 mil candidatos fazem prova para o cargo de praça do maior concurso público da história do Corpo de Bombeiros

Investir em segurança de qualidade para toda a população paraense sempre foi um dos principais compromissos da atual gestão. Por este motivo, o Governo do Pará realizou, neste domingo (14), prova para o preenchimento de 1.823 vagas para o cargo de Praça do maior concurso público da história do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA). Ao todo, foram mais de 31 mil inscritos no certame. Mais de 20 mil candidatos compareceram para fazer a prova.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é o encarregado de realizar todas as etapas, desde o planejamento até o resultado final para a homologação do concurso público, incluindo a organização, execução, processamento e divulgação dos resultados finais, gerenciando toda a logística necessária para a execução eficiente dos serviços

“O concurso para o Corpo de Bombeiros Militar representa mais uma ação do Governo do Pará para o fortalecimento das nossas forças de segurança. É importante ressaltar que o Estado mantém seu compromisso firme com a proteção da população, investindo de maneira contínua e significativa nessa área, pois reconhece a importância vital da segurança como um dos principais pilares da atual gestão”, afirmou a secretária de Estado de Planejamento e Administração, Elieth de Fátima Braga.

A titular da Seplad ainda afirma que o Estado está dedicado “em proporcionar recursos e suporte necessários para garantir a segurança e o bem estar da população paraense. Neste domingo, a prova foi para preenchimento de 1.823 vagas para formação de praças, na semana passada, tivemos a prova para preencher as 120 vagas para oficial, somando 1943, sendo o maior concurso da história do Corpo de Bombeiros do Pará”, disse Elieth de Fátima Braga.

Entre os diversos investimentos em concursos públicos lançados pelo governo do Pará em 2023, em especial para a área de segurança, dois concursos são destaques com o maior número de vagas, e os maiores da história das corporações. Sendo o da Polícia Militar, com 400 vagas para oficiais e 4 mil vagas para praças, e o do Corpo de Bombeiros Militar, com 120 vagas para oficiais e 1843 vagas para praças. A ampliação do efetivo de profissionais dedicados à segurança reflete não só o compromisso do Estado com a prevenção e o combate à criminalidade, mas também promove sensação de segurança e qualidade de vida aos cidadãos.

“O concurso chega por meio do apoio incondicional do Governo do Estado, como um reforço operacional de reposição do efetivo para a expansão da presença do Corpo de Bombeiros Militar em todo o Estado do Pará, alinhado às metas traçadas pelo planejamento estratégico da corporação. Com estas 1.943 novas vagas, o CBMPA irá oportunizar, mediante o maior concurso da história da corporação, a transformação da vida de todos aqueles que veem nesta instituição, a esperança de fazer a diferença na realidade dos seus familiares”, contou o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, Jayme de Aviz Benjó.

A prova teve questões objetivas, de múltipla escolha, que exigia conhecimentos específicos da área escolhida. Todas as etapas do concurso, incluindo a prova, foram realizadas nos municípios de Altamira, Belém e Região Metropolitana, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Eliane Peniche é concurseira e está muito focada na sua aprovação. “Fazer essa prova é a realização de um sonho. O meu pai é bombeiro, então está no sangue. E com a banca que veio, acredito que está bem resumido tudo. É uma banca muito boa. Estou muito nervosa, mas acredito que eu vou fazer uma boa prova. Para mim ser aprovada significa fazer o que Deus pediu para que eu viesse fazer. Servir as pessoas. Ajudar as pessoas. E é isso, é uma realização mesmo”, contou Eliane.

Para o estudante de enfermagem, Chrisley Kauan Guimarães, ser aprovado no concurso é seguir o legado da sua família. “Essa prova significa muito pra mim pelo fato da minha família ser inteira militar. Meu avô já foi comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Belém e meu tio é Coronel, atualmente, em Santarém. Então, eu pretendo continuar esse legado com a minha família, tenho a intenção de deixar tudo isso em família, pra no futuro dar uma boa condição assim como eu tive. Ser aprovado vai ser muito gratificante pelo simples fato de eu ver, viver e crescer com isso. Eles me deram muito exemplo educacional, mostrando como é o Corpo de Bombeiros. Mostrando como é a área militar. Isso é muito importante pra mim. Estou há um ano me preparando e muito confiante que vou conseguir ser parte da segurança pública do Estado do Pará”, disse o estudante.

A Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva será disponibilizada a partir das 19h do dia 16 de janeiro e ficará disponível até as 18h do dia 23 de janeiro.

Critérios de nomeações – As nomeações estão condicionadas ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no edital, sendo, à ordem final de classificação dos candidatos aprovados no concurso público, à necessidade de serviço e à disponibilidade orçamentária-financeira do Estado.

