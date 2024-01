 Mais de 20 milhões para a infraestrutura: Prefeitura e Ministério das Cidades firmam contrato e assinam Ordem de Serviço para obras de pavimentação em Santarém

Santarém continua avançando na infraestrutura e nessa sexta-feira, 19, foi assinada no hall do Palácio Jarbas Passarinho, sede do Poder Executivo, a Ordem de Serviço (OS) que autoriza o início das obras de pavimentação de seis vias localizadas nos bairro Mapiri e Liberdade, ambos na zona Norte da cidade. Foram assinados, também, contratos que se somados ultrapassam R$ 16 milhões a serem investidos na infraestrutura, pavimentação e ampliação de vias em diversos pontos de Santarém. A solenidade contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho; do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, do deputado Federal Henderson Pinto; deputados estaduais, secretários municipais; vereadores, Caixa Econômica Federal e a sociedade civil organizada.

O prefeito Nélio Aguiar afirma que é um dia histórico, uma vez que no ano de 2017, quando assumiu a gestão, os bairros Mapiri e Liberdade, eram desprovidos de asfalto e políticas voltadas para a área da infraestrutura.

“Hoje é um dia histórico para todos nós. Fico emocionado ao lembrar de tantos pedidos vindo de moradores, vereadores e de outras pessoas para que asfaltássemos o Mapiri e Liberdade. Nosso compromisso foi honrado e cumprido quando dissemos que olharíamos para os bairros mais afastados do centro. Hoje estamos vendo que com esse asfalto, 100% das ruas do bairro Mapiri estarão asfaltadas e 95% do bairro liberdade”, disse o prefeito.

Em seu discurso, o ministro das Cidades, Jader Filho, enalteceu o trabalho realizado pelo deputado federal Henderson Pinto, na Câmara dos Deputados, à frente de conquistas alcançadas para Santarém e para a região Oeste do Pará. Jader Filho, também, frisou a união entre governos federal, estadual e municipal.

“Hoje é um dia muito importante para todos nós. Estamos mostrando essa união entre as esferas que governam o nosso país. Quero saudar a Caixa Econômica Federal, que nos ajuda muito a realizar os sonhos de milhões de brasileiros, seja no Minha Casa, Minha Vida ou em outro projeto de reconstrução do nosso país. Estaremos em cada canto do Brasil levando essa ajuda necessária e estaremos no Oeste do Pará e em todos os cantos avançando e crescendo gerando emprego e renda. Trouxemos aqui obras que vão transformar a vida das pessoas levando saúde, saneamento e muitas outras pautas positivas”.

Antes da assinatura do contrato, já foi possível ver máquinas e funcionários da empresa contratada para executar a obra, realizando os trabalhos preliminares. O serviço de pavimentação beneficiará os moradores aos longo das vias e a população do município de Santarém de modo geral, impulsionando a melhoria na qualidade do transporte, bem como garantirá maior segurança no trânsito de veículos e pedestres, sendo de vital importância para a melhoria da acessibilidade.

Para o engenheiro e secretário municipal de Infraestrutura, Daniel Simões, são investimentos que vão melhorar ainda mais a infraestrutura de Santarém.

“Sem dúvidas, é um investimento que vai trazer muitas melhorias para o povo de Santarém. Estamos falando de mais de 20 milhões em obras que vão ser investidos em pavimentação asfáltica em diversos bairros. Hoje conseguimos falar que o Mapiri estará, até meados deste ano, com 100% das via concluídas, e sem dúvidas outros bairros, que antes não tinham nada, hoje terão investimentos do governo federal e contrapartidas da Prefeitura de Santarém”.

O investimento na pavimentação do Mapiri e Liberdade será de R$ 3.251.085,33. A empresa vencedora da licitação e que será responsável pelo trabalho é a Construtora Norte do Tapajós, que deve executar obra de terraplenagem, drenagem profunda, pavimentação asfáltica, meio-fio, calçada, sinalização horizontal e vertical.



Imagem: Agência Santarém