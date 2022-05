Mais de 200 munições de fuzil são apreendidos em Cachoeira do Piriá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 208 munições de fuzil no município de Cachoeira do Piriá, nordeste do Pará, no último sábado (7).

Durante fiscalização de rotina na BR-316, altura do KM 272, a PRF identificou que uma caminhonete estava com registro de furto/roubo e determinou que o motorista parasse o veículo, porém ele fugiu do local.

O carro foi encontrado abandonado em uma área de mata.

Além do veículo, também foram aprendidas 208 munições para armamento do tipo fuzil – que é de uso restrito do exército e autorizado apenas para atiradores, caçadores e colecionadores – e um carregador de munição.

A PRF contou com o apoio da Polícia Civil (PC) e da Polícia Militar (PM).

Fonte: g1 Pará — Belém