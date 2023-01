Mais de 200 quilômetros de ruas receberam a Operação Verão em 2022

Santarém encerrou o ano de 2022 com mais um balanço das atividades realizadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seminfra. Desta vez, os números apresentados pela equipe de engenharia, trazem resultados da Operação Verão 2022 que iniciou no mês de junho e segue realizando serviços de recuperação das vias que ainda não receberam asfalto.

No total, a frente realizou serviço de terraplenagem em 43 bairros, da periferia ao Centro, como é o caso dos bairros Ipanema, Santo André e São Cristóvão.

“Nossas equipes realizaram um trabalho histórico neste ano de 2022. Contratamos mais duas empresas terceirizadas para prestarem o auxílio nesse trabalho. Sendo assim, foram 5 equipes que trabalharam, de segunda a sábado, para melhorar a trafegabilidade da população santarena nos locais onde o asfalto ainda não chegou”, frisou o Eng. Daniel Simões, Secretário de Infraestrutura de Santarém.

“A Operação Verão deste ano foi planejada para bater o recorde em atender a maior quantidade de bairros de ruas possíveis, com um serviço de qualidade e, graças aos esforço dessa equipe da Seminfra, conseguimos bater essa meta histórica para a gestão, que foi fazer mais de 200km de ruas. O trabalho não para, vamos continuar fazendo muito mais, porque nossa meta é asfaltar, no próximo ano, os lugares em que a operação verão passou em 2022”, disse o prefeito Nélio Aguiar.

Imagem: Divulgação