Mais de 300 voluntários participaram do ensaio geral para a Cantata de Natal

O ensaio geral da Cantata de Natal reuniu mais de 300 voluntários na nave do Templo Central da Assembleia de Deus, no centro de Belém. O espetáculo mistura encenações, cânticos sobre o nascimento de Jesus e orquestra. São 70 músicos, 140 coristas adultos, 80 crianças e adolescentes, 25 integrantes do coral de surdos, além da equipe técnica.

Para o regente da cantata, Marcos Matos, o ensaio foi o momento para afinar e refinar os detalhes da apresentação. “Todos fazem com muito amor e dedicação. Então, cada detalhe é importante para conseguirmos passar toda a emoção e importância deste momento tão especial para todos nós. Estamos homenageando Jesus e ele merece todo nosso amor e nossa celebração”, explicou o regente.

Este ano, os espetáculos serão incrementados com cenas gravadas em pontos turísticos como a Pedra do Ver-o-Peso e o Forte do Presépio, na capital paraense. As cenas serão exibidas em três telões de LED.. A Cantata terá também participações de músicos e lideranças evangélicas que gravaram de outros países, como Angola, Equador, Moçambique, Ucrânia e Timor-Leste.

“É impressionante o quanto o Natal é universal e mesmo em países que estão em guerra, como a Ucrânia, a simbologia deste momento para as pessoas é uma forma de fortalecer a fé, a esperança e a vontade em um mundo com mais amor entre nós. Vai ser um momento emocionante acompanhar esses depoimentos dentro da cantata, posso garantir para vocês”, afirma Rebekah Câmara, Diretora da Cantata.

O violinista Samuel Vasco participa da Cantata de Natal há 10 anos, mas faz questão de reforçar que mesmo sendo experiente, sempre sente a emoção renovada a cada novo espetáculo.

“Não tem como não se emocionar. O espetáculo é maravilhoso. É a maior festa de todas, que é o nascimento de Jesus. A gente entrega o nosso melhor, a nossa alma. Jesus sorri pra gente porque estamos ofertando para ele com todo o coração. Jesus merece todas as homenagens por tudo o que ele fez pela humanidade”, resume Samuel.

A Cantata de Natal será apresentada em quatro sessões, duas no dia 24 e duas no dia 25, sempre às 17h e 19h, no Templo Central da Assembleia de Deus.

Para assistir aos espetáculos do Natal de Belém da Assembleia de Deus, que este ano chega a sua 25ª edição, basta trocar alimentos não perecíveis por ingressos. O Templo Central da Assembleia de Deus e as lojas da Ortobom nos shoppings Boulevard e Pátio Belém são os pontos de troca. Cada quilo de alimento equivale a um ingresso.

Os alimentos arrecadados serão distribuídos às famílias atendidas pelo projeto “Missão Contra a Fome”, da Assembleia de Deus, que colabora para combater a fome no Pará.

Imagens: Ascom/Assembleia de Deus