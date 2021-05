Mais de 35 mil pessoas já foram beneficiadas pelo programa “Caixa D’água Para Todos”

Moradora do bairro Tapanã, Perla Rosário, não fica mais sem água em casa, já que agora tem uma caixa d’água para atender às necessidades da família. “No momento, eu não iria poder comprar uma caixa d’água, porque só meu marido está trabalhando. Quando queimava a bomba, a gente ficava no sufoco. Agora, eu tenho um depósito d’água e está muito melhor, até a água ficou mais limpa”, afirmou.

A família de Perla foi uma das mais de 7.195 já beneficiadas pelo programa “Caixa D’água Para Todos” do Governo do Estado, por meio da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Com isso, cerca de 35 mil pessoas já foram atendidas pelo programa que distribui e instala gratuitamente reservatórios de 500 litros em 16 bairros de Belém, além dos distritos de Outeiro, Icoaraci, Mosqueiro e Cotijuba.

Dona Rosana mora no bairro Bengui e também foi contemplada. “Fiquei feliz da vida, muito alegre, porque é uma benção! Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, depois agradeço as pessoas envolvidas nesse projeto. Eu tinha que pegar água em uma torneirinha lá no banheiro e carregar baldes, eu já estava com dor nas costas. Agora, eu não preciso mais fazer isso, a água chega na minha torneira, eu faço as coisas todas. E, de noite, a caixa d’água enche todinha para um novo dia”, declarou a autônoma Rosana Santa Brígida.

O programa tem a meta de distribuir e instalar 11.060 caixas d’água, beneficiando cerca de 55 mil pessoas, visto que cada caixa tem capacidade para atender uma residência de 5 pessoas por até 24 horas. São contemplados os moradores dos bairros Pedreira, Marco, Curió-Utinga, Guamá, Jurunas, Sacramenta, Barreiro, Telégrafo, Terra Firme, Condor, Cremação, Bengui, Mangueirão, Tapanã, Pratinha, Parque Verde, além dos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro. A iniciativa é para clientes da Companhia, classificados como R1 (com até quatro pontos de água em casa) e moradores dos bairros selecionados. Não foi necessário fazer inscrições, já que o cadastro da Cosanpa foi utilizado para identificar os consumidores que se encaixavam no perfil. Técnicos sociais foram até a casa dos moradores para verificar se o imóvel possuía condições de receber a estrutura a fim de que a instalação pudesse ser feita de forma gratuita.

O “Caixa D’água Para Todos” foi implantado para melhorar o abastecimento de pessoas de baixa renda. Muita gente não sabe, mas é uma orientação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que todo imóvel tenha uma caixa d’água de pelo menos 500 litros para atender as necessidades da residência por até 24 horas, em casos de manutenção. Aqui no Pará, não há esse hábito. Mas, esse depósito de água ajuda muito no abastecimento, além de reservar a água, ela também ajuda na pressão e também serve como um último decantador. Então, é muito importante ter um reservatório residencial”, explicou Paul Simons, engenheiro da Cosanpa.

Por Tayná Horiguchi (COSANPA)

Fonte: Agência Pará