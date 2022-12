Mais de 4.000 estudantes realizam prova do “Forma Pará” neste domingo (04)

Mais de 4.100 estudantes realizam a prova do processo seletivo especial do Forma Pará no próximo domingo (4). Desta vez o programa oferta 460 vagas em dez municípios em cursos da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e do Instituto Federal do Pará (IFPA). O curso mais concorrido foi Direito/Ufopa em Almeirim, com 15 candidatos por vaga, seguido de Administração/IFPA, em Oriximiná, com 14 por vaga, e Engenharia Ambiental e Sanitária, em Vigia, que registra 12 candidatos concorrendo a cada uma das vagas.

O “Forma Pará” é um programa do Governo do Estado, desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), que leva cursos de nível superior aos municípios paraenses em parceria com Instituições de Ensino Superior (IES) e prefeituras municipais. O processo seletivo é realizado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

O certame ocorre das 9h às 13h em todos os municípios simultaneamente. Os portões para acesso aos locais de prova serão abertos às 8h. Os candidatos devem apresentar o documento original de identidade impresso, na forma definida em edital, devendo ser o mesmo que foi registrado no ato da inscrição. A prova será composta por 35 questões de múltipla escolha e uma redação.

Estudantes que tenham cursado pelo menos um dos anos, ou estejam cursando o último ano do ensino médio no município em que o curso está sendo ofertado, ou que resida naquele município há pelo menos um ano, a contar da data de publicação dos editais, têm um bônus de 10% na nota da prova objetiva.

A titular da Sectet, Edilza Fontes, ressalta que a realização do referido prosel conclui a universalização do “Forma Pará”, o que significa levar pelo menos um curso de nível superior a cada um dos 144 municípios paraenses. “Em quatro anos de existência, o programa ‘Forma Pará’ já ofertou quase 10 mil vagas para os estudantes de todo o estado. Isso é mais que o dobro da meta inicial que previa 4 mil vagas. Dessa forma, o Governo do Estado já investiu mais R$ 242 milhões em cursos de graduação, só por meio desse programa”, revela.

Confira os cursos e os municípios onde ocorrerão as provas:

IFPA

Abaetetuba – Gestão Ambiental – 40 vagas

Belterra – Engenharia Civil – 50 vagas

Ipixuna do Pará – Engenharia Ambiental e Sanitária – 40 vagas

Irituia – Educação do Campo – 50 vagas

Prainha – Agronomia – 50 vagas

Terra Alta – Gestão Hospitalar – 50 vagas

Vigia – Engenharia Ambiental e Sanitária – 40 vagas



Ufopa

Almeirim – Direito – 50 vagas

Novo Progresso – Direito – 50 vagas

Oriximiná – Administração – 40 vagas

Serviço: Os cartões de inscrição onde constam os locais de prova de cada candidato estão disponíveis em www.portalfadesp.org.br

Texto: Fernanda Graim (Ascom/Sectet)

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Agência Pará