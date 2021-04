Mais de 4 mil pacientes já receberam alta dos Hospitais de Campanha de Belém e Santarém

“Os momentos de apreensão e ansiedade com a internação do meu marido deram lugar à gratidão por todos os profissionais do Hospital de Campanha de Santarém. O atendimento foi excelente, com o maior cuidado e esforço de toda a equipe, desde as pessoas que cuidam da limpeza aos médicos. O tratamento foi nota mil e o meu marido, graças a Deus, voltou para a gente”, conta, emocionada, Amarilis Amaral, esposa do José Luiz, que viveu dias de muito sofrimento ao ver toda a sua família contaminada pela Covid-19 e dias de muita alegria, após a alta hospitalar de seu marido, no dia 12 de abril, após 8 dias de internação.

Até a manhã desta quarta-feira (21), 4.193 pacientes já receberam alta dos Hospitais de Campanha de Belém e Santarém, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Na capital, 3.913 pacientes já foram liberados e, em Santarém, 280 já voltaram para os seus lares ao lado de suas famílias.

O trabalho desempenhado nos Hospitais de Campanha do Pará se tornou referência no combate à doença, de acordo com Rômulo Rodovalho, titular da Sespa. “O governo estadual, por meio da Sespa, tem investido em estrutura de qualidade para atender melhor os pacientes nesse momento de pandemia. O retorno positivo desse trabalho tem sido o grande número de altas e a nossa possibilidade de atender pacientes de outros estados. Isso mostra o nosso compromisso com a saúde pública e o bem-estar da população”, reforça.

O gerente administrativo do Hospital de Campanha de Santarém, Marcelo Henrique, ressalta que garantir a alta médica a 280 pacientes, em cerca de 60 dias de funcionamento, é uma satisfação enorme para todos os profissionais envolvidos. “Ver no rosto das famílias a felicidade ao receber seu familiar no momento da alta médica é muito gratificante. Nossa equipe multiprofissional procura dar um atendimento humanizado para todos os pacientes. A nossa atuação visa tanto a melhora clínica quanto psicológica dos pacientes, para que tenham condições de sair daqui no menor tempo possível”, afirma.

A implantação da usina de oxigênio no Hospital de Campanha de Belém é considerada um importante diferencial entre os hospitais de campanha do Brasil, para Rogério Kuntz, diretor Operacional da unidade. Para ele, esta iniciativa garante a segurança na operação do hospital, que atende pacientes de todas as regiões do Pará e até de outros estados. “Trabalhamos para a promoção de um acolhimento seguro ao paciente, além de não medir esforços na qualidade assistencial e ações de humanização, resultando na redução da média de permanência dos pacientes e na expressiva redução no número de óbitos”, explica.

DADOS DE ATENDIMENTO

A Sespa informa que o Hospital Campanha de Belém atende 265 pacientes, sendo 137 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A taxa de ocupação do hospital é de 64%, sendo a taxa de ocupação dos leitos clínicos de 49% e de UTI, de 85%. Os dados foram atualizados até 9h40 desta quarta-feira (21).

O Hospital de Campanha de Santarém atende 43 pacientes, sendo 1 em leito de UTI. A taxa de ocupação dos leitos clínicos é de 75%, sendo 25% da UTI. Dados atualizados até 10h desta quarta-feira (21).

Por Giovanna Abreu (SECOM)