Luta entre Whindersson e Popó agitou web e rendeu memes

Como esperado, o embate entre a lenda do boxe Popó Freitas e o fenômeno das redes sociais Whindersson Nunes agitou a web e rendeu muitos memes criativos. O duelo Fight Music Show ocorreu neste domingo (30), em Balneário Camboriú (SC), e terminou em empate técnico por ter caráter de exibição. Apesar de o veterano ter dominado a luta, Whindersson resistiu com bravura a todos os oito rounds.

– Simplesmente o homem que lutou como Popó e conseguiu ir embora sem ser carregado – brincou o apresentador Felipe Castanhari.

– Eu não subia para lutar com o Popó nem se ele estivesse com 40 anos – completou o DJ Alok.

A mescla inusitada entre artes marciais e entretenimento é sucesso nos Estados Unidos, onde youtubers e astros da luta costumam se enfrentar em grandes eventos. Há até mesmo casos de influenciadores que nocautearam lutadores consagrados, como no duelo entre o ator Jake Paul e o ex-campeão de UFC Tyron Woodley.

No caso de Whindersson e Popó, o tetracampeão mundial de boxe demonstrou que segue com toda sua técnica e força após a aposentadoria e investiu em seu arsenal de golpes, que inclui jabs, ganchos, diretos e cruzados. Ao fim da luta, todos os dois foram declarados vencedores, para alegria da torcida de 2 mil pessoas que acompanhava na plateia, além dos espectadores que assistiam à luta de casa.

O evento contou com apresentação do humorista Tirulipa e show do cantor Wesley Safadão. Além da luta entre Popó e Whindersson, houve outros duelos, como o embate entre o medalhista de prata dos Jogos Olímpicos de Londres Esquiva Falcão e o ex-BBB Yuri Fernandes, que acabou nocauteado.

O evento atraiu a atenção da web para as artes marciais, promovendo o esporte entre os brasileiros. Após um pedido de Whindersson, Popó ganhou mais de um milhão de seguidores no Instagram. Aos 46 anos, o pugilista é um dos principais nomes do boxe brasileiro e mundial, sendo campeão dos super penas da WBO (Organização Mundial de Boxe), da WBA (Associação Mundial de Boxe) e do peso leve da WBO.

RESULTADO DO FIGHT MUSIC SHOWS

Boxe

Whindersson Nunes x Acelino “Popó” Freitas – Empate

Rogério Minotouro venceu Leonardo “Leleco” Guimarães por pontos

Esquiva Falcão venceu Yuri Fernandes por nocaute após interrupção médica



MMA

Andressa Romero venceu Stephanie Luciano por decisão unânime

Kickboxing

Higor Merlin venceu Matheus Aires por decisão unânime

MMA

Marco Túlio venceu Glaico França por nocaute

Mario Sousa venceu Antônio Gordilho por nocaute

Marcelo Marques venceu Pedro Machado por decisão unânime

Fonte: Pleno News