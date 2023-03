Mais de 40 km de redes e canais de águas pluviais já foram construídos em Santarém

Estamos em um período onde as chuvas são cada vez mais intensas em nossa região, e com isso, alguns problemas, que anteriormente a este período eram difíceis de serem detectados, começam a aparecer. Um deles está diretamente relacionado ao escoamento da água das chuvas e tem haver com a rede de drenagens profundas implantadas debaixo do solo em diversos pontos da cidade. Nos últimos 6 anos, foram implantadas, em Santarém, mais de 40 km de redes e canais de águas pluviais subterrâneos, para a drenagem de águas especificamente da chuva. O número corresponde a mais da metade de toda rede de drenagem implantada na história do município.

“Desde o inicio de nossa gestão, sempre nos preocupamos com o sistema de drenagens, trocamos as que estavam danificadas. As que não tinham manutenções passaram a ter, e é claro, determinamos que mais redes fossem implantadas em toda cidade, nos pontos mais críticos, mapeando as áreas com maiores incidências de alagamentos. Vamos continuar implantando e ampliando a rede de drenagem de Santarém”, afirmou o prefeito Nélio Aguiar.

A rede de drenagem tem sido implantada em mais de 95% das obras realizadas, desde o ano de 2017, até o presente momento. Obras que levam Santarém a ser a única cidade da região Oeste do Pará a ter mais de 100 km de drenagem profunda em toda extensão da área urbana.

“Estamos em um período do ano em que as chuvas são mais intensas e com isso, a nossa maior preocupação é com relação aos alagamentos. Por isso, em todas as obras, buscamos sempre instalar a rede de drenagem profunda e também superficial para evitar futuros alagamentos, e temos vistos que tem dado muito certo”, observou Daniel Simões, secretário Municipal de Infraestrutura.



A expectativa é que até o fim de 2024, possam ser entregues mais 20 km de redes e canais de águas pluviais subterrâneos em toda cidade.



Imagens: Agência Santarém