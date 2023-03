Mais de 400 famílias de Ananindeua serão beneficiadas com o cheque do programa Sua Casa

Na tarde desta segunda-feira (13), o governador do estado Helder Barbalho entrega cheques do programa Sua Casa, para mais de 400 famílias da cidade de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

A iniciativa tem como objetivo auxiliar na construção e reconstrução das residências. O ato será realizado às 17h, em cerimônia oficial com representantes da Companhia de Habilitação do Estado do Pará (Cohab).

O programa tem como foco principal garantir auxilio para aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra de construção, reconstrução e ampliação.

A entrega de logo mais é considerada uma das maiores entregas do programa habitacional, no município de Ananindeua e uma das principais na RMB. O valor concedido pelo “Sua Casa” é de até 21 mil reais. De acordo com estimativas da Cohab, os investimentos na política habitacional já foram expandidos para todas as regiões paraenses desde que o programa foi criado em 2019, garantindo melhorias aos lares e também gerando renda para trabalhadores da construção civil.

O ‘Sua Casa’ atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de sinistro, como incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc. O programa atende também idosos, famílias de pessoas com deficiência, entre outros critérios técnicos.

Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios – estabelecidos em lei – para serem inscritos. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa. À medida que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. Em seguida, a próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de assistência social da Companhia, momento em que os técnicos averiguarão a real condição social dos candidatos.

Interessados em se cadastrar no Programa "Sua Casa" podem ligar para: (91) 3214.8533 e (91) 3214.8400 ou realizar a inscrição no prédio da Cohab, na Passagem Gama Malcher, nº 361, em Belém.

Foto Ilustração: Ascom / Seaster