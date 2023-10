Mais de 50 crianças com autismo e TDH visitam o Novo Mangueirão

Cerca de cinquenta e uma crianças do Instituto da Fala Lia Brenda Mendes conheceram o espaço do Novo Mangueirão. Acompanhadas pelos pais, as crianças tiveram a oportunidade de fazer uma tour pelo estádio.

A visita realizada na quinta-feira (19), foi guiada pelo diretor do Mangueirão, Maurício Bororó, que enfatizou que a praça esportiva está preparada para receber todas as crianças, de todas as idades.

“O Novo Mangueirão está preparado para tudo. Fazemos questão de receber essas crianças, com essa alegria. Sempre é uma felicidade, como diretor, fazer esse papel e tratar as pessoas da melhor forma possível”, declarou o diretor.

Na companhia da coordenadora do Instituto, Lia Brenda Mendes, as crianças conheceram os vestiários, salas de treinamento, dos árbitros, zona mista, o gramado, as cadeiras e o espaço TEA. “A primeira coisa é a importância da inclusão, cultura e a chance de proporcionar vivências. A gente sabe que essas crianças com deficiência têm dificuldade pra entrar nesses locais, por conta do barulho e multidão, então o principal é a inclusão”, destaca Lia.

Texto com colaboração de Mariella Negrão

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Seel