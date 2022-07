Mais de 50 idosos participam da Colônia de Férias em Ananindeua

Alegria, muita animação e inclusão social marcaram a abertura da Colônia de Férias, ontem, segunda-feira, 04, em Ananindeua, Zona Metropolitana de Belém. Foi uma iniciativa da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho – Semcat, por meio dos dez Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, que tem objetivo de promover um momento de descontração para as crianças, adolescentes, adultos e idosos que são acompanhados pelos CRAS.

“O nosso objetivo é fortalecer o trabalho já realizado ao longo do ano e proporcionar um momento diferenciado às famílias atendidas nos CRAS de Ananindeua. Todos irão brincar e interagir com atividades diferenciadas, de acordo com a faixa etária, e isso apresentará para elas novas formas de vivência através do fortalecimento de vínculos comunitários”, pontuou a secretária da Semcat, Marisa Lima.

A coordenadora do CRAS Daniel Reis, Carmelita Abreu, ressaltou sobre as atividades escolhidas durante a Colônia de Férias. “Tivemos todo um cuidado e planejamento na escolha das atividades que iremos realizar durante esta semana, hoje iniciamos com os idosos, que é o nosso maior público. Então pensamos em aulas de dança, capoterapia, brincadeiras antigas, que pudessem resgatar suas lembranças, fazê-los se sentir mais alegres e relaxar a mente, além de movimentar o corpo, pois sabemos que ao avançar da idade as articulações vão ficando mais rígidas”.

Para dona Lúcia Braga de Sousa, de 87 anos, a expectativa é grande. “Essa semana vai ser muito legal com a Colônia de Férias, já começou com muita dança e alegria, e só foi o primeiro dia. A gente gosta muito dessas atividades, pra mim tá sendo muito especial. Faz mais de 17 anos que participo das atividades do CRAS, cheguei aqui quando estava depressiva por causa da morte do meu marido, mas a equipe me acolheu e me deu carinho, e agora não saio mais daqui”.

Já a dona Luciana Leão, de 82 anos, fez questão de falar sobre a Colônia de Férias. “Tô amando a Colônia de Férias, há 25 anos não perco uma. Se pudesse passava o dia todo aqui com as minhas amigas, brincando e tomando banho de piscina, porque aqui no CRAS é a maior alegria, as pessoas nos tratam bem, nos acolhem com alegria e educação, só saio quando Jesus me levar”.

Quem também não escondia a alegria era dona Eva Nunes, de 66 anos, que faz parte da comunidade venezuelana Warao atendida pelo CRAS Daniel Reis. “Aqui é diferente da Venezuela, tudo é mais feliz e mais alegre, faz um ano que participo das atividades do CRAS e gosto muito, a equipe sempre nos ajuda”.

Atividades como essa também ocorreram em outros 5 CRAS do município e ao longo da semana todos os centros irão contar com programações socioeducativas, passeios, oficinas, brincadeiras e palestras sobre os direitos das crianças e adolescentes, os quais estão estabelecidos no ECA (Estatuto da Criança e Adolescentes), que neste mês de julho faz 32 anos.



Imagens: Rosane Linhares/Ascom/PMA