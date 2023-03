Mais de 580 famílias de Ananindeua recebem recursos para construir e reconstruir suas casas

Em um momento histórico da política habitacional no Pará, o governo do Estado beneficiou 586 famílias de Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém, nesta segunda-feira (13), ao entregar cheques do Programa “Sua Casa”. A política pública concede até R$ 21 mil para construção e reconstrução de residências. O investimento estadual, por meio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), ultrapassou R$ 4,8 milhões.

De acordo com o governador Helder Barbalho, o objetivo é levar ações como esta a todo o território paraense. “Essa é uma entrega da primeira etapa. Se Deus quiser, vocês utilizem o recurso de maneira adequada, e logo logo vão receber a segunda parcela para a casa ser construída do jeito que vocês sonham. Agradeço a paciência. O programa possui critérios para ajudar quem mais precisa. Nós vamos continuar trabalhando por Ananindeua e por todo o Pará. O nosso objetivo é chegar a 15 mil famílias com o maior número de pessoas, nos 144 municípios, para que aqueles que precisam possam ter ajuda de qualidade”, ressaltou o chefe do Executivo.

Nesta etapa do Programa em Ananindeua, o destaque foi para o número de mulheres contempladas – a maioria entre os beneficiados. “É muito bom ver as mulheres aqui, recebendo esse auxílio para melhorar a casa. Esse é um trabalho muito importante que estamos destacando, principalmente neste mês (quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher). Estamos orgulhosos de fazer parte de um governo que faz entregas”, disse a vice-governadora Hana Ghassan.

Para Orlando Reis, presidente da Cohab, a entrega dos cheques atende ao objetivo central do “Sua Casa”, que é “beneficiar quem mais precisa de ajuda para melhorar as condições de moradia. Essa é uma orientação do governador Helder, que estamos cumprindo aqui em Ananindeua, mas também em todo o Pará”.

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, destacou o trabalho da equipe da Cohab. “Agradeço ao time da Cohab, que segundo ele “conseguiu chegar a todo mundo que foi beneficiado nessa importante ação de hoje”.

Silvia Pires acompanhou a mãe, Raimunda, para receber o cheque. Emocionada, a moradora agradeceu ao governo pelo apoio. “Nós estamos felizes com essa ajuda. Vamos poder reformar a casa, e esse é um sonho antigo de todos na família. E isso só vai ser possível com essa ajuda”, afirmou Silvia.

Moradia e emprego – O “Sua Casa” garante auxílio para aquisição de material de construção e pagamento dos trabalhadores empregados na obra de construção, reconstrução e ampliação. Segundo estimativas da Cohab, os investimentos na política habitacional já chegaram a todas as regiões desde 2019, quando o Programa foi criado, garantindo melhorias aos lares e gerando renda para trabalhadores da construção civil.

Segundo estimativas da Cohab, o “Sua Casa” já beneficiou mais de 170 mil pessoas em todo o Pará. Até 31 de janeiro de 2023, a iniciativa ajudou a construir, reconstruir e ampliar cerca de 34 mil residências. O Programa já melhorou as condições de moradia em 134 dos 144 municípios paraenses, nas 12 regiões de Integração. Para garantir as ações que melhoram os índices habitacionais, a Cohab já investiu mais de R$ 347 milhões.

O “Sua Casa” atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza e vítimas de sinistro (incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc.). O Programa atende também idosos, famílias de pessoas com deficiência e outras que se enquadram em outros critérios técnicos.

Para se inscrever, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em lei. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os candidatos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do Programa. À medida que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. A próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de assistência social da Companhia, momento em que os técnicos averiguarão a real condição social dos candidatos.

Serviço: Interessados em se cadastrar no Programa “Sua Casa” podem ligar para (91) 3214-8533 e (91) 3214-8400, ou se inscrever no prédio da Cohab, na Passagem Gama Malcher, 361, em Belém.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará