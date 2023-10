Mais de 6 mil alunos da rede municipal participam das provas do Saeb em Santarém

Desde a última segunda-feira, 23/10, alunos do 2º, 5º e do 9º ano de escolas da rede pública municipal participam da aplicação dos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023. Em Santarém, a estimativa da Secretaria de Educação é que mais de 6 mil alunos participem da avaliação. São 2.280 alunos do 5º ano; 3.271 do 9º ano, além dos alunos do 2º ano, cuja avaliação será por amostragem, porém o MEC não disponibilizou os dados em relação ao quantitativo. Em todo o Brasil, a estimativa é de que mais de 8,4 milhões de alunos, 384.337 turmas e 190.160 escolas participem.

Além de mobilizar os alunos para a prova, a Semed realizou, ainda, reuniões com pais e responsáveis e aplicou um simulado da prova. A prova é aplicada em parceria com a Diretoria Regional de Educação – DRE/PA.

A secretária de Educação, Maria José Maia da Silva, lembrou que a avaliação não se dá apenas na zona urbana, mas em toda a rede, incluindo as regiões de planalto e rios. Ela destacou que é a partir da avaliação que se pode traçar políticas públicas e melhorias na educação.

“É a partir dessa avaliação que podemos traçar políticas públicas para o município no sentido de qualificar a cada ano o ensino público no nosso município, tanto do ensino fundamental menor, quanto do fundamental maior, não somente em relação à estrutura física, mas, também, na estrutura pedagógica, no acompanhamento diário, na gestão de cada escola, nos recursos que impactam de forma positiva no município, ou seja, basicamente, em todos os setores da educação essa avaliação diz muito e de acordo com o resultado, a gente pode traçar, reavaliar as políticas públicas desenvolvidas no município relacionadas à educação”, pontuou a titular da pasta.

O registro histórico do índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)/SAEB entre os anos de 2005 a 2021 mostra uma evolução crescente nos números do município.

As aplicações presenciais que, anteriormente, se encerrariam em 10 de novembro, se estenderão até o dia 17 do mesmo mês.

SOBRE O SAEB

Realizado desde 1990, o Sistema de Avaliação da Educação Básica é uma avaliação em larga escala que oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais. Permite que os diversos níveis governamentais avaliem a qualidade da educação praticada no país, a partir de evidências.

Entre outros aspectos, também, possibilita a compreensão sobre as condições de acesso à escola e de permanência nela, além de avaliar o quão eficiente é o ensino. Por meio de testes e questionários, a avaliação reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelo conjunto de estudantes no contexto escolar.

