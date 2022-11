Mais de 6 mil quelônios foram soltos no rio Xingu

No último final de semana de novembro, cerca de 6,5 mil filhotes de quelônios foram soltos no rio Xingu, na Unidade de Conservação (UC) Refúgio de Vida Silvestre Tabuleiro (Revis) do Embaubal, no município de Senador José Porfírio, sudoeste paraense. O espaço é uma das principais áreas de reprodução das espécies Pitiú ((Podocnemis sextuberculata), Tracajá (Podocnemis unifilis) e da Tartaruga da Amazônia (Podocnemis expansa).

A ação faz parte da 5ª edição do projeto “Tartarugas do Xingu”, realizado em parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), por meio da Gerência da Região Administrativa do Xingu, com a empresa Norte Energia que há 11 anos promove o monitoramento dos quelônios na região.

O UC de Proteção Integral com área de cerca 4 mil hectares, composto por 20 praias, considerado o maior berçário de tartarugas da Amazônia da América Latina. No período da desova, há registros de tartarugas que vêm da bacia do Marajó, Afuá e até da costa do Amapá, algumas espécies migram por mais de 700km para desovar na (UC).

Nos meses de setembro a outubro é quando acontece a desova das espécies na região. Desde então, técnicos da Gerência da Região Administrativa do Xingu do (GRX-Bio), em parceria com servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Vitória do Xingu e Senador José Porfírio, intensificam as ações de fiscalização nas praias da região, para evitar a caça predatória, coleta de ovos, e evitar também a ação de predadores naturais.

A fiscalização é intensificada durante o período de eclosão dos ovos, que ocorre entre 45 a 90 dias após a postura. Durante a eclosão a equipe de fiscalização realiza o manejo das covas para facilitar a saída dos filhotes, que são recolhidos para local seguro, e soltos posteriormente, depois da contagem e classificação quanto às espécies, são soltos em local seguro, com objetivo de diminuir a predação natural.

De acordo com a presidência do ideflor-bio, Karla Bengtson, a ação integrada garante a sobrevivência de uma maior quantidade de indivíduos. Ela destacou ainda que o Instituto realiza ações de conscientização ambiental nas comunidades do entorno das Unidades de Conservação (UCs), reforçando que a preservação da biodiversidade é um compromisso de todos.

A ação de soltura de quelônios prossegue durante está quarta-feira (30/11) e 07 de dezembro, com ação educativa da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória do Xingu, em parceria com Ideflor-Bio. Cerca de 30 estudantes participarão da ação educativa.

Foto: Divulgação