Mais de 70% dos internautas não acham que saída de Bonamigo será benéfica para o Remo

A maioria dos participantes da enquete lançada pelo ge Pará não acredita que a saída de Paulo Bonamigo será benéfica para o Remo na sequência da Série B do Brasileiro. O treinador foi demitido após derrota do Leão por 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, na noite desta terça-feira.

O levantamento apontou que 71,89% dos internautas não concordam com a saída do técnico, enquanto 28,11% acham positivo a mudança no comando do time.

Resultado da votação — Foto: Reprodução/ge

Paulo Bonamigo deixou o Remo depois de uma sequência sem vitórias na Segundona do Brasileira. A decisão veio em reunião após a derrota para o Sampaio Corrêa. A conversa entre diretoria e comissão técnica durou horas, entrando pela madrugada desta quarta-feira. A saída foi oficializada apenas pela manhã.

Bonamigo comandava o Remo desde setembro de 2020, quando assumiu a equipe na disputa da Série C. Ele voltou ao Leão após 20 anos da sua primeira passagem e conseguiu conquistar o acesso à Segundona do Brasileiro, competição que o time paraense não disputava desde 2007.

Nesta segunda passagem pelo Baenão, o treinador comandou o Remo em 44 jogos, com 22 vitórias, 13 empates e 11 derrotas.

Fonte: GE