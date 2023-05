Mais de 700 policiais penais têm cerimônia de posse nesta quarta-feira (3), em Belém

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap), realiza às 9h, desta quarta-feira (3), na Arena Guilherme Paraense, o “Mangueirinho”, em Belém, a segunda cerimônia de posse de mais 700 novos policiais penais. A solenidade contará com a presença do governador Helder Barbalho.

Ao todo, o concurso público C-208 para provimento do cargo de policial penal aprovou 1.893 candidatos, e o primeiro evento oficial ocorreu no mês de março, quando 683 policiais foram empossados. A terceira e última etapa está prevista para o mês de junho, quando os demais aprovados tomarão posse como novos servidores da Secretaria.

Os aprovados que foram nomeados e empossados nesta primeira etapa já estão trabalhando em seus novos cargos. Como é o caso de Edilene Regina, que já atuava a vinte e dois anos no sistema penal, como agente penitenciária, de forma temporária e sem a segurança e estabilidade dos aprovados em concurso público, como prevê o artigo 37 da constituição federal conta que sair da condição de funcionária temporária foi como uma superação.

“Para mim esse processo de saída da condição temporária para efetiva foi um momento de superação, por que eu sabia que quando começassem os primeiros concursos nós seriamos desligados. Então eu batalhei muito, foquei demais, já que vinte e dois anos não são vinte e dois dias, a única opção que eu tinha era estudar, a oportunidade foi dada a todos, então cada um tinha que fazer por si, e correr conforme o seu objetivo”, disse Edilene Regina.

Edilene conta que a experiência de ter sido chamada ao palco pelo governador, Helder Barbalho, no dia da nomeação, foi como a realização de um sonho. Além de ser também uma satisfação, pessoal e profissional, pois na ocasião ela teve o reconhecimento por todos os anos em que atuou no sistema penitenciário. A nova policial penal afirma que segue trabalhando com honra, caráter e profissionalismo e feliz por saber que a sua história foi exemplo para as pessoas que tem este mesmo sonho.

A servidora reforçou que, por mais desafiante que o novo cargo seja, existe a expectativa de um futuro próspero da polícia penal paraense. E que, como toda a adaptação em um emprego novo, tem as suas dificuldades, mas que os profissionais que atuam no sistema penitenciário tem contribuído para que esta fase ocorra da maneira mais acessível possível, principalmente no período de adaptação no novo cargo.

“Para mim, essa adaptação agora como policial penal está sendo maravilhosa. Apesar de eu já ter bastante tempo de casa penal, como policial penal é uma experiência completamente diferente. A adaptação e a recepção na unidade foi maravilhosa, todos nós fomos bem recebidos e temos todo o apoio dos servidores e da direção”, comentou, Edilene Regina.

Sistema penal

Durante o pronunciamento na cerimônia de posse, o governador do Estado, Helder Barbalho, afirmou que o objetivo do concurso é garantir o fortalecimento do sistema penitenciário paraense e, consequentemente, construir um ambiente de paz nas ruas. O chefe do executivo ressaltou ainda, que tem como prioridade que as unidades penais continuem sendo um ambiente de domínio do Estado para que não sejam propagados atos de violência em meio ao cárcere, garantido que o custodiado possa passar por um processo de ressocialização.

“Acima de tudo, garantir que a unidade penal seja um ambiente de domínio do Estado, para que não venhamos a voltar em um passado em que, a partir do cárcere, se ordenava mortes nas ruas e ataques coletivos. Fazendo com que a sociedade vivesse um ambiente de violência. Certamente, a estratégia que nós estamos fazendo de fortalecer o ambiente penal, fortalecer as ações ostensivas nas ruas e trabalhar com projetos sociais a partir do “Ter paz e Usina da Paz” faz com que o Estado do Pará hoje seja uma referência na segurança pública e na transformação social”, afirmou o governador Helder Barbalho.

O secretário Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues, destacou a decisão de modificar e humanizar o sistema penitenciário estadual a partir da criação da Seap. “Os novos servidores ingressaram em um sistema controlado e seguro, que contribui não só para a segurança pública, mas também para o desenvolvimento do Estado do Pará. A Seap continua mudando a recepção social do sistema, e em 2023, contará com um sistema ainda mais atuante com a aprovação de quase 2 mil novos policiais penais, além da permanência do trabalho de reinserção social”, disse o titular da Seap.

Texto de Kaila Fonseca / Comunicação Seap

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação