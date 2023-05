Mais de 8 mil passageiros movimentam o Terminal Hidroviário de Belém no feriado do Dia do Trabalhador

Mais de 8 mil passageiros passaram pelo Terminal Hidroviário de Belém (THB) durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, na última segunda-feira (1º). O balanço final da operação, realizada pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) durante o feriado, apontou que entre a sexta-feira, 28 de abril, e o início da manhã desta terça-feira (02), cerca de 8.383 pessoas efetuaram operações de embarque e desembarque no terminal hidroviário da capital.

Ao todo, foram registradas 34 operações de embarque rumo ao interior do estado e 37 operações de desembarque na capital, totalizando 71 procedimentos. O número final superou a expectativa de público para o feriado, que estimava fluxo de aproximadamente 7 mil pessoas no THB.

De acordo com a administração do Terminal Hidroviário de Belém, os destinos mais procurados pelos passageiros foram os municípios marajoaras de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, além do porto de Camará, também no Marajó.

Ainda de acordo com a administração do THB, nenhuma intercorrência foi registrada e todas as operações navais ocorreram dentro da normalidade.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará