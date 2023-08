Mais de 80 mil doses são aplicadas no Pará no Dia D de Multivacinação

A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) reforça que as famílias paraenses têm até o próximo sábado (26) para atualizarem as vacinas das crianças menores de 15 anos de idade. E para isso, basta procurar as unidades municipais de saúde dos 144 municípios paraenses ou uma das Usinas da Paz espalhadas pelo estado. De acordo com dados parciais, só no Dia D de Multivacinação, foram aplicadas mais de 80 mil doses de todas as vacinas ofertadas na campanha.

O objetivo da Campanha de Multivacinação é resgatar as coberturas vacinais dos imunizantes oferecidos na rotina na Rede de Atenção Básica, que, nos últimos anos, não têm alcançado as metas preconizadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

Até o próximo sábado (26) serão oferecidas 19 vacinas, entre as quais hepatite B, Tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), poliomielite oral, HPV, febre amarela, Influenza e covid-19. Também estão disponíveis para os adultos as vacinas contra Hepatite B, Influenza e Dupla Adulto (difteria e tétano).

A coordenadora estadual de Imunizações da Sespa, Jaíra Ataíde, informou que todos os municípios estão abastecidos com todos os tipos de vacinas da rotina.

“É importante que os municípios criem estratégias diferenciadas não apenas agora durante a Campanha de Multivacinação, mas durante o ano inteiro para que a gente consiga resgatar as coberturas de todas as vacinas da rotina na Atenção Básica”, orientou.

Além do apoio às Secretarias Municipais de Saúde, o Governo do Estado vem mobilizando a população e oferecendo a vacina em pontos estratégicos da Região Metropolitana de Belém e outras regiões.

Campanha – No último dia 09 de agosto, o governador Helder Barbalho realizou em suas redes sociais, junto com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, uma convocação para toda a população do Pará para aderir à Campanha Nacional de Multivacinação. A abertura das ações de imunização começou no dia 10. E o dia 19 foi escolhido como dia “D”, quando o número de postos de vacinação e o efetivo de profissionais envolvidos foram ampliados para alcançar um número maior de crianças, adolescentes e adultos imunizados. As vacinas também foram disponibilizadas em pontos de grande movimentação na capital paraense, como o mercado do Ver-o-Peso e a Praça da República.

Agora, durante toda esta semana, das 8h às 17h, a Sespa continua oferecendo as vacinas em todas as Usinas da Paz, localizadas em Belém, Ananindeua, Marituba, Canaã dos Carajás e Parauapebas.

“Se existem dezenas de doenças que podem ser evitadas com vacina, por que não vacinar? São doenças graves que podem deixar sequelas para o resto da vida e até matar. Então, é muito importante que as famílias levem suas crianças aos postos de vacinação para tomarem as vacinas que estão faltando”, argumentou o secretário de Estado de Saúde, Rômulo Rodovalho.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Carachesti/Ag Pará