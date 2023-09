Mais de 80 municípios paraenses não registram crimes violentos há mais de 30 dias

O fortalecimento da integração e a descentralização das ações em todo o território paraense, além de investimentos contínuos em capacitações e na área de inteligência, contribuíram para que mais da metade dos 144 municípios não registrassem há mais de 30 dias Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que incluem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (11) pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Rurópolis, Floresta do Araguaia, Jacareacanga, Tailândia e Altamira estão na lista de municípios sem ocorrências de crimes violentos há 127, 95, 86, 47 e 40 dias, respectivamente.

Resultados expressivos também são registrados nos municípios de Curuá, Mojuí dos Campos e Magalhães Barata, que estão há mais de 700 dias sem registros de CVLI.

Ampliação – Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, desde 2019 diversas ações foram implantadas e vêm sendo fortalecidas a cada mês para manter a redução da criminalidade, seja na Região Metropolitana de Belém ou no interior do Estado, garantindo a queda dos números e maior eficiência e celeridade nas elucidações dos casos, com uma pronta resposta para a sociedade.

“Nós monitoramos diariamente, a toda hora, os índices de violência no Estado, visando estabelecer sempre ações específicas, conforme a mancha criminal e a realidade de cada município. E hoje, estamos detectando mais uma vez que 81 municípios, dos 144, não têm qualquer registro de crime violento letal intencional nos últimos 30 dias. Na verdade, alguns municípios estão há 700 dias, outros há 400, 300 dias. Mas o certo é que nós temos uma série de municípios, que em 30 dias ou mais não registram qualquer ocorrência dessa natureza. Isso demonstra a efetividade das ações ostensivas e repressivas desenvolvidas diuturnamente, e nos direciona a continuar, pois sabemos que podemos fazer muito mais a cada dia, e assim garantir a segurança da população paraense”, afirmou o secretário.

Marajó – Dos 16 municípios do Arquipélago do Marajó, 11 estão na lista sem registros de CVLI há mais de 30 dias. Chaves (há 694), Muaná (473), Soure (216), São Sebastião da Boa Vista (175), Bagre (132), Melgaço (128), Ponta de Pedras (98), Salvaterra (65) e Curralinho (48).

“Assim como todas as regiões do Estado, temos garantido fortes investimentos para a região do Marajó, seja no aumento de efetivo para atuação nesses municípios, capacitações e operações, e ainda com mais de R$ 5 milhões em investimentos em unidades policiais, a exemplo das delegacias de Polícia Civil entregues na região, que são essenciais para o melhor trabalho oferecido à população”, enfatizou Ualame Machado.

As operações contínuas e pontuais deflagradas pelas forças de segurança contribuem para os resultados expressivos, a exemplo da “Polícia Mais Forte” e “Visibilidade”, e do Projeto Segurança Por Todo o Pará, assim como a aquisição de novas lanchas, incluindo as blindadas, a instalação da Base Fluvial Integrada de Segurança em Breves, e outras ações e investimentos executados pelo Sistema de Segurança Pública, visando combater a criminalidade, o que consequentemente reduz os índices de violência.

