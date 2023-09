Mais de 800 kg de carne imprópria para consumo são apreendidos pela Adepará

Fiscais estaduais agropecuários inutilizaram 850 kg de carne transportados em veículo inadequado, sem refrigeração e sem condições mínimas de higiene. A informação é da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), que apreendeu a mercadoria em trabalho de fiscalização volante realizada no bairro central do município de Soure, no Marajó, no último fim de semana. A ação da Agência contou com a participação da Polícia Civil, da Secretaria do Municipal do Meio Ambiente do município e da Vigilância Sanitária.

De acordo com os fiscais agropecuários, a carga estava armazenada sem refrigeração adequada, transportada em veículo inapropriado, onde também foram encontrados insetos como baratas e moscas, o que poderia gerar graves riscos à saúde do consumidor.

Considerada imprópria para o consumo, a carga foi apreendida pela Polícia Civil, e os fiscais lavraram o termo de inutilização, que foi destruída no lixão do município. As pessoas que transportavam a carga também foram autuadas pela Polícia para procedimentos cabíveis.

A Agência de Defesa vem intensificando as fiscalizações para coibir a chegada até o consumidor, produtos clandestinos, sem condições de higiene, além de fiscalizar o adequado transporte desses produtos.

“O transporte de produtos de origem animal devem seguir normas que assegurem a sua higiene e conservação, além de necessariamente serem processados em estabelecimentos sob controle dos serviços de inspeção. A carga apreendida não apresentava as condições mínimas de higiene e manutenção do frio e por este motivo foram consideradas improprias ao consumo humano”, destacou o gerente de trânsito Paulo Bastos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação