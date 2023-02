Mais de 9 mil passageiros passam pelo Terminal Hidroviário de Belém no Carnaval

O balanço final realizado pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) apontou 9.178 passageiros passaram pelo Terminal Hidroviário de Belém durante o Carnaval deste ano. Os dados foram aferidos entre os dias 17 e 22, deste mês.

O número total de passageiros que passou pelo espaço ficou 16,5% abaixo da expectativa da Administração do Terminal para o período carnavalesco, deste ano, quando foram esperadas cerca de 11 mil pessoas.

Os números finais mostraram, ainda, 48 embarques rumo ao interior do Estado e 51 desembarques na capital, totalizando 99 operações de embarques e desembarques de passageiros no período.

De acordo com a Administração do Terminal Hidroviário de Belém, os destinos mais procurados pelos usuários do Terminal Hidroviário de Belém foram os municípios marajoaras de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, além do porto de Camará, também no Marajó.

Ainda de acordo com a Administração do Terminal, nenhuma intercorrência foi registrada e todas as operações navais ocorreram dentro da normalidade.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará