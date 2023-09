Mais de 950 pessoas aceitam a Jesus durante evento no Paraná

O evento evangelístico Esperança Curitiba reuniu mais de 17 mil pessoas, na Arena de Rodeio em Campina Grande do Sul (PR), no último dia 16. O evangelista Will Graham, que é neto de Billy Graham e filho de Franklin Graham, compartilhou uma mensagem bíblica sobre Jesus e o poder da cruz, levando mais de 950 pessoas a tomarem uma decisão por Cristo.

– Deus tomou o pecado do mundo e o colocou sobre os ombros de Jesus. Deus estava disposto a enviar Seu filho para morrer na cruz, para que pecadores como você e eu pudessem viver. A cruz foi o momento mais importante na história do mundo. É impossível medir o amor de Deus na cruz. Não importa o quão profundo você esteja no pecado. O amor de Deus na cruz também o cobre – disse o evangelista.

Além da mensagem, a audiência desfrutou de louvores ministrados por artistas como Gabriela Rocha, Theo Rubia e Gabriel Guedes.

Além da audiência presencial em Campina Grande do Sul, houve mais de 7 mil visualizações do evento online, permitindo que o Esperança Curitiba alcançasse diferentes partes do Brasil e outras áreas da América do Sul.

Fonte: Pleno News/Foto: BGEA/Divulgação Assessoria Esperança Curitiba