Mais de cinco toneladas de resíduos são retiradas do rio Tapajós

Nem mesmo o tempo nublado foi o suficiente para interromper a ação de limpeza pública na orla da cidade, às margens do rio Tapajós. Cerca de 30 profissionais de limpeza urbana, lotados na Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb) e na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), participaram da ação, que recebeu o apoio da Secretaria Municipal de Portos e Transportes Aquaviários (Sempta) e Capitania Fluvial de Santarém.



“Essa é uma ação que estava em nosso planejamento há muito tempo, porém, devido os demais serviços de limpeza urbana, somente hoje pudemos realiza-la. Já conseguimos ver a dimensão e o quanto essa parte da cidade também precisava de uma limpeza. Nós vamos continuar, se Deus permitir, na próxima semana com mais uma ação semelhante a essa”, explicou o engenheiro Jean Murilo Marques, titular da Semurb.



A ação começou por volta das 08h e seguiu até 11h30, tendo como ponto principal de atuação o perímetro entre o Mercado Municipal e o Bosque da Vera Paz, de onde foram retirados cerca de cinco toneladas de resíduos. Entre os materiais estavam pneus, garrafas e sacolas plásticas.

Antônio Vanderley, que trabalha no Mercado Municipal, agradeceu pela ação, que segundo ele, serve para conscientizar ainda mais as pessoas que despejam qualquer tipo de material no rio e ao longo da orla.



“Meus pais são ribeirinhos e dependem da natureza, eles me ensinaram que não se deve jogar lixo no rio, e esse é o ensinamento que eu passo aos meus filhos. Ver essa quantidade de lixo que foi juntado daqui, é ver que a população precisa se conscientizar cada vez mais. A Prefeitura está fazendo um trabalho brilhante, trabalho que não era para ser feito, porque se cada um de nós fizéssemos nossa parte, não haveria essa quantidade de lixo por aqui”, afirmou Vanderley.

Os resíduos retirados serão levados para o setor de triagem e reciclagem de uma cooperativa localizada no aterro sanitário da comunidade de Perema

.

Imagens: Agência Santarém