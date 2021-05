Mais de mil cirurgias ortopédicas são realizadas pelo Hospital de Conceição do Araguaia

A Unidade passou a atender, em regime de porta aberta durante 24 horas, casos de baixa e média complexidade em traumatologia, sem necessidade de encaminhamento.

O Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA) acaba de atingir a marca de 1.230 mil cirurgias ortopédicas realizadas entre janeiro e 21 de maio deste ano. O balanço corresponde ao período em que a unidade passou a atender de portas-abertas, por 24h, casos de baixa e média complexidade em traumatologia, seguindo orientação do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Público (Sespa).

Os procedimentos têm beneficiado pacientes do município de Conceição do Araguaia e dos demais 14 abrangidos pela região do Araguaia. “Os ajustes também fazem parte de uma estratégia para aumentar a oferta de atendimento por demanda espontânea em traumatologia em todas as regiões do Estado”, afirma o secretário de Saúde do Pará, Romulo Rodovalho.

O serviço conta com o apoio de duas equipes ortopédicas. “Se os pacientes forem casos de alta complexidade, serão encaminhados para o Hospital Regional de Redenção, também da Sespa”, informa a diretora do hospital, Marcela Rodrigues dos Santos.

Um dos beneficiados foi o paciente José Adelaido Ferreira, de 68 anos, morador de Rio Maria, que foi prontamente atendido pelo HRCA no último sábado (22), após sofrer uma fratura no hálux, osso do dedão do pé. Nesta terça-feira (25), foi submetido à cirurgia após passar por todos os exames pré-operatórios. “Aqui estou recebendo o melhor atendimento possível e não tenho do que me queixar. Cheguei aqui no sábado e já bem tratado, a fim de ficar tranquilo sobre a minha situação. Em breve tô voltando pra casa”, relatou.

Foto: Ascom / SespaO HRCA tem gestão direta da Sespa e atende usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes em Conceição de Araguaia e em municípios vizinhos, como: Água Azul do Norte, Bannach, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara.

Ampliação

Com a melhora dos índices da Covid-19 no Estado, a Sespa está retomando projetos importantes e um deles é continuar implementando portas abertas na especialidade ortopedia por todo o Pará.

Em janeiro deste ano, o Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba, no sudoeste do Pará, iniciou o atendimento em traumatologia pelo regime de porta aberta para casos graves e não graves, somando mais de 500 cirurgias. Já em fevereiro, o atendimento de ortopedia foi iniciado no Hospital Divina Providência, em Marituba.

A mudança também aconteceu em Abaetetuba, onde o Hospital Regional do Baixo Tocantins – Santa Rosa, iniciou o atendimento de portas abertas para casos de baixa e média complexidade em ortopedia, no dia 10 de maio.

