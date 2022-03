Mais de mil famílias continuam recebendo apoio nos abrigos de Marabá￼

Conforme levantamento da Prefeitura de Marabá, sudeste do Pará, 1.002 famílias continuam nos 22 abrigos oficiais construídos pelo município. Devido às chuvas dos últimos dias, as equipes atuaram na assistência aos abrigos com lonas e serviços de reparos. Além disso, com a previsão de mais chuvas durante a semana, as equipes estão preparadas para seguir com o atendimento nos reparos em parceria com a equipe da Secretaria de Viação e Obras Públicas (SEVOP).

De acordo com o assessor da Defesa Civil, Marcos Andrade, a orientação da Defesa Civil é que as famílias ainda não retornem para suas residências. Ele alerta que embora o nível do rio esteja recuando ele pode aumentar a qualquer momento na mesma proporção.

“Nós trabalhamos com uma perspectiva do relatório da Eletronorte de três em três dias. Nesses últimos três dias o ritmo é de queda do rio, vai baixar, mas a tendência é de aumento novamente. A orientação é que a população ainda não volte para suas casas até o rio atingir 7 a 8 metros que já dá uma tranquilidade para as pessoas começarem a fazer as mudanças”, pontua.

A Defesa Civil também solicita que os interessados em realizar doações para as famílias desalojadas e desabrigadas devem procurar a sede do órgão, localizada na Marabá Pioneira. O órgão segue com os serviços de entrega de benefícios eventuais e ações de assistência de saúde em parceria com outras secretarias.

Fonte: Com informações da Secom PMM