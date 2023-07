Mais quatro delegacias reconstruídas serão entregues à população do Marajó

As obras nas Delegacias de Polícia Civil dos municípios de Afuá, Anajás, Curralinho e Muaná estão em fase final de construção e logo serão entregues à população do arquipélago do Marajó. É mais estrutura de trabalho para os servidores e maior rede de atendimento à disposição da população marajoara.

O investimento é de cerca de R$ 6 milhões, do Fundo de Investimento da Segurança Pública (Fisp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Mais de 145 mil moradores dos municípios serão contemplados com as entregas.

Delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende destaca o olhar diferenciado na área da segurança pública, no arquipélago. “Vivemos uma série de obras que levam mais dignidade, conforto e proporcionam maior segurança para toda a região. Os resultados dos investimentos refletem nos dados: pelo quarto ano consecutivo o Pará reduz os índices de criminalidade. A Polícia Civil foi contemplada com o incremento de 38% de novos servidores no seu efetivo, a partir do maior concurso público da história. Estamos nos fortalecendo e qualificando para reforçar a segurança”, ressalta o delegado-geral da PC.

As unidades serão contempladas com novas salas estruturadas para delegado, escrivão, investigador, alojamentos, banheiros, copa e carceragem. Além disso, foi substituída a fiação elétrica, feita nova canalização de esgoto, revitalização da fachada, instalação de iluminação nas áreas interna e externa dos prédios.

“O Marajó está passando por uma verdadeira transformação na área da segurança pública. A reconstrução dos prédios é um investimento que representa a valorização de toda a população, tanto de quem procura e precisa do serviço, como daquele servidor, que em um ambiente climatizado, reformado e humanizado, pode atuar com mais qualidade e efetividade. Isso reflete diretamente no reforço da segurança no Pará”, pontua Hennison José Jacob Azevedo, diretor de Polícia do Interior.

Salvaterra – No dia 24 de junho, o Governo do Estado, por meio da Segup, entregou a nova Delegacia de Polícia Civil do município de Salvaterra, totalmente reconstruída, com o objetivo de garantir maior conforto e segurança à comunidade local.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação