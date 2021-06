Mais um acidente fatal na rodovia Arthur Bernardes: até quando?

A rodovia Arthur Bernardes perpassa por pelos menos 5 bairros de Belém, ligando o centro da cidade até o Distrito de Icoaraci, dando acesso a inúmeras empresas, áreas militares, escolas e residências das proximidades da margem da baía de Guajará.

Mesmo com toda a importância econômica e de fluxo de pessoas na capital, a rodovia carece de melhores sinalizações e, infelizmente, carrega consigo o apelido de “rodovia da morte”, pois os casos de acidentes fatais por ali são rotineiros.

Na manhã deste sábado, mais um caso para extensa lista de acidentes nessa via: um caminhão bateu um motociclista, que morreu na hora. Segundo testemunhas, o condutor do caminhão estaria desatento e não teria se dado conta que vinha um motociclista na mão contrária da pista.

Devido as muitas empresas na região, a via recebe muitos caminhões em qualquer hora do dia. A péssima iluminação e a falta de condução defensiva no volante, são apontados como um dos principais fatores de acidentes na região.

Por ali é comum ver veículo em alta velocidade e motociclistas sem capacete. Enquanto isso os acidentes fatais não param. Até quando?

Por Emanuel Maciel

Fonte: ver-o-fato/Foto: Divulgação