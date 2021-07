Mais um carro cai em buraco de obra da Cosanpa, na Pedreira: veja o vídeo

Últimos dias que moradores de diversos bairros, que estão recebendo obras de melhoria no abastecimento de água, reclamam da sinalização nos buracos abertos pela Cosanpa. Em algumas ruas, os condutores estariam tendo problemas para trafegar.

Na tarde chuvosa de ontem, mais um caso de carro que caiu em um desses buracos. Dessa vez foi na Avenida Marquês de Herval com Travessa Lomas Valentinas, no bairro da Pedreira. O carro seria de um motorista por aplicativo que não teria percebido a extensão do buraco devido a forte chuva que caía na cidade.

A Cosanpa está fazendo um importante trabalho de substituição da rede abastecimento de água em diversos bairro de Belém. Isso provocará melhorias, dentre elas a chamada etorização, que possibilitará monitorar áreas menores de abastecimento, o que em caso de vazamento vai interromper o sistema apenas em determinada área, não precisando desligar a água de vários bairros.

Em algumas ruas, contudo, a Companhia não sinaliza os buracos que abre, expondo motoristas e veículos a riscos e prejuízos.

Fonte: Ver-o- Fato / Por: Emanuel Maciel