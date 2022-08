Mais um caso de varíola dos macacos é confirmado no Pará dessa vez na capital paraense

No último sábado (13) A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) confirmou o primeiro caso de Monkeypox (Varíola dos Macacos) na capital paraense. De acordo com informações, é um homem de 40 anos, que viajou para uma cidade onde há registros da infecção.

O homem foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Marambaia. O diagnóstico confirmado foi realizado pelo Laboratório Central (Lacen). De acordo com a Sesma o paciente segue em isolamento domiciliar, sem sintomas graves, com curso normal de cura para a doença.

Agora o Pará apresenta dois casos confirmados da Varíola dos Macacos, e outros 21 casos suspeitos, que estão sendo investigados.

Este caso passa a ser o primeiro da capital paraense, já que o caso anterior foi notificado pelo município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, porém a Sespa conta o novo caso como sendo o segundo na capital.

Veja as cidades com casos investigados da doença:

Parauapebas (5)

Santarém (6)

Ananindeua (3)

Belém (4)

São Miguel do Guamá (1)

Paragominas (1)

Castanhal (1)

O Pará é o 17º Estado que confirmou o caso do vírus Monkeypox. Atualmente, não há previsão de vacinação para a população contra a doença no país e no mundo. A doença é transmitida de uma pessoa para a outra a partir do contato com lesões ou gotículas respiratórias, ou também, por meio de objetos contaminados com o pano de cama.

